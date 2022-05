Quer viver em Marte? Já é possível no metaverso

A NASA, agência espacial norte-americana, e a Epic Games, empresa criadora do jogo Fortnite, uniram-se num desafio que promete viciar os fãs de astronomia - um simulador de Marte no metaverso, que visa ajudar em exercícios de formação de astronautas. Para tal, a agência necessita de programadores que construam cenários de realidade virtual e outros ativos, centrados em "atividades extraveiculares" na superfície do planeta. O necessário para criar uma experiência profundamente imersiva, realista e envolvente.

Tal irá acontecer no ambiente Mars XR, criado pelo programa Unreal Engine 5 da Epic Games, onde poderá encontrar um ambiente com 400 km2 do terreno de Marte, ciclos diários completos (tons alaranjados de dia e azuis à noite), condições meteorológicas, gravidade marciana e alguns artigos como fatos e jipes.

O desafio contém cinco categorias diferentes de participação: "exploração", "manutenção", "investigação científica", "montar um acampamento" e "surpreenda-nos". O prémio total será de 70 mil dólares, divididos por vinte vencedores. As categorias serão também galardoadas, sendo que o vencedor de cada ganha 6 mil dólares. De acordo com a página Herox, mais de 24 equipas e 237 inovadores estão a contribuir para a construção desta memorável simulação da vida em no planeta vermelho.