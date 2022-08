Gostaria de viajar 750 milhões de anos no tempo? É possível com este mapa interativo

Consegue imaginar como era o planeta Terra há milhares de anos, ainda antes de existirem dinossauros? E onde se encontravam os diferentes continentes antes de se separarem? As respostas estão no mapa interativo pensado pelo engenheiro Ian Webster, baseado no trabalho de Christopher R. Scotese, geólogo e paleógrafo que compilou uma série de mapas paleológicos com o objetivo de ilustrar o desenvolvimento tectónico das placas continentais, bem como a distribuição do mar e da terra ao longo dos últimos mil milhões de anos.

Batizado de Ancient Earth, permite visualizar qualquer lugar no planeta e recuar até 750 milhões de anos no tempo. Consegue-se, assim, ver que há 500 milhões de anos Portugal estava totalmente submerso, ao contrário de Espanha, e que há 280 milhões, Lisboa estava roedada de terra, sem Oceano Atlântico à vista.

A isto, junta-se a possibilidade de viajar por importantes acontecimentos biológicos como, por exemplo, o aparecimento da primeira alga verde, a criação e extinção dos dinossauros, entre outros eventos que moldaram a evolução do planeta. Para completar, o mapa oferece textos informativos para cada período ou momento e os nomes dos fósseis que existiam nas várias zonas do globo.