A oscilação da lua pode levar a inundações costeiras em 2030, prevê um estudo da NASA

Dentro de pouco mais do que uma década, prevê-se uma vaga de inundações provocadas pela subida da maré alta nos EUA. De acordo com um novo estudo liderado por membros de uma equipa da NASA na Universidade do Hawai, esta vai ser uma das consequências das oscilações da lua, aliada à crise climática que vivemos hoje.

O estudo, publicado na revista científica Nature Climate Change, é o primeiro a ter em consideração todas as causas oceânicas e astronómicas conhecidas que podem levar a crises graves de inundações, avança a CNN, citando a agência espacial.

As enchentes da maré alta envolvem menos água do que as tempestades advindas de um furacão, mas os autores do estudo alertam que isso não significa que o problema venha a ser menor.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA relatou mais de 600 enchentes provocadas pela maré alta em 2019. Este novo estudo estima que essas enchentes podem ocorrer em vagas, com duração de um mês ou mais, na década de 2030, dependendo das posições da lua, da Terra e do sol. Algumas cidades norte-americanas podem ter enchentes a cada um ou dois dias.



A razão para estas previsões está ligada ao ciclo de 18,6 anos da lua. Neste momento, o ciclo faz com que as marés altas fiquem mais altas e com que as marés baixas fiquem mais baixas. Ao longo da maior parte da costa dos Estados Unidos, os atuais níveis do mar não aumentaram ao ponto de as marés altas levarem a inundações, mas não será o caso da próxima fase do ciclo, que ocorrerá em meados dos anos 2030.