As maiores extravagâncias dos jogadores do Euro

Há já algumas semanas que se discute no ciberespaço a polémica "marquise" de Cristiano Ronaldo, que este mandou construir no novo apartamento em Lisboa, adquirido por 7,9 milhões de euros e remodelado por cerca de cinco decoradores. Este é apenas um dos caprichos do melhor jogador do mundo que, à semelhança dos craques dos países vizinhos que mais recentemente se juntaram à corrida do Euro 2020, não deixa de satisfazer, seja qual for a ocasião. Eis algumas das extravagâncias mais famosas dos futebolistas europeus.

Cristiano Ronaldo - Jato privado

O capitão da equipa portuguesa, que ganha à volta de 98 milhões de euros por ano na Juventus, tem um dos jatos privados mais caros e luxuosos do mercado. Trata-se do Gulfstream G650, que custa à volta de 19 milhões de euros, pode transportar até 18 pessoas e fazer viagens de até 12 960 km. Com a capacidade de levar Cristiano pelas capitais mundiais num instante, este modelo é o jato comercial mais popular na categoria de jatos privados de longo alcance. O craque ainda personalizou o exterior do seu jato com as suas iniciais e número de camisola. No entanto, o melhor do mundo não é dono do Gulfstream. Em vez disso, arrenda-o a uma companhia aérea por "apenas" 6 000 euros por hora.

Jato privado de Cristiano Ronaldo. Foto: @cristiano

Memphis Depay- Rolls-Royce Cullinan

O avançado holandês é fã assumido de moda e carros, gostando de ostentar o seu Rolls Royce Cullinan com frequência nas redes sociais, e com razão: este SUV de luxo tem um motor V12 6.7 biturbo de 571 cavalos, e supõe-se que tenha custado à volta de 1 milhão de euros, sendo um dos modelos mais invejados do momento.

Memphis Depay com o seu Rolls Royce. Foto: @memphisdepay

Paul Pogba- Aulas de piano

O futebolista francês é conhecido por se mimar com frequência, quer se trate da sua coleção de carros, do guarda-roupa ou até de viagens paradisíacas. Talvez o capricho menos comum de Pogba seja as suas aulas de piano. Aparentemente, o jogador contratou um professor para o ensinar a tocar o seu instrumento favorito por 93 euros à hora. Pogba também não toca qualquer piano, trata-se de um Steinway and Sons que, embora alegadamente tenha sido adquirido em segunda mão, custa pelo menos 58 mil euros.

Paul Pogba a tocar piano Foto: @paulpogba

Ciro Immobile - Lamborghini Urus

O ponta de lança italiano, considerado por muitos um dos melhores do mundo na posição, também é um fanático pelos carros. Mantendo as raízes italianas, Immobile juntou à sua coleção um Lamborghini Urus, um dos carros mais desejados da marca, equipado com um motor V8 4.0 biturbo de 650 cavalos, que terá alegadamente custado à volta de 534 mil euros.

Ciro Immobile encostado ao seu carro. Foto: @ciro11

Antoine Griezmann- Lua de mel

Entre os gastos do avançado francês, que também é um amante confesso de carros de luxo, destaca-se a suite onde passou a sua lua de mel em 2017 quando deu o nó com Erika Choperena no resort Sandals Royal Caribbean, em Montego Bay, na Jamaica. Constituído por vários bungalows construídos sobre a água, alguns dos confortos que o resort oferece são camas king size feitas exclusivamente para o hotel, um mordomo disponível durante 24 horas e uma praia privada.

Antoine Griezmann na sua lua de mel. Foto: @antogriezmann

Gareth Bale- Golfe

O futebolista galês tem sido bastante criticado à custa da sua paixão pelo golfe, pela eventualidade de causar alguma lesão que comprometa a sua performance em campo, embora este garanta que se trata apenas de uma forma de relaxar. Bale tem até o seu próprio campo de golfe na sua propriedade em Glamorgan, nos País de Gales, com cada um dos buracos construído à semelhança de três dos campos de golfe mais famosos do mundo: os norte-americanos TPC Sawgrass e Augusta National, e o escocês Royal Troon.