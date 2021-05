Bill e Melinda Gates: quem fica com o quê no divórcio de 106 mil milhões de euros?

Um caderno de capa em pele com escritos e desenhos de Leonardo da Vinci, mansões luxuosas, uma coleção de supercarros e vastos hectares de terrenos agrícolas por todo o território dos EUA são alguns dos ativos que vão ser repartidos entre Bill e Melinda Gates quando mergulharem na questão das partilhas, naquele que é um dos mais caros acordos de divórcio da história.

Na qualidade de quarta pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em 146 mil milhões de dólares (120 mil milhões de euros), Bill Gates possui propriedades, obras de arte e terrenos no valor de milhares de milhões de dólares.

O casal anunciou no início de maio que iria divorciar-se, tendo ambos publicado a mesma mensagem nas suas respetivas contas da rede social Twitter.

Disseram que embora estivessem a separar-se, continuariam a trabalhar em conjunto na Fundação Bill e Melinda Gates, que já doou milhares de milhões de dólares a causas de beneficência. Com uma dotação de 49,8 mil milhões de dólares, é a maior organização mundial de beneficência.

O casal, que se conheceu em 1987 e casou no Havai em 1994, parece não ter um acordo pré-nupcial, mas os seus papéis do divórcio referem-se a um "contrato de separação" que ambos assinaram. Não foi divulgado publicamente, pelo que não se sabe exatamente que partes do seu património comum estão incluídas. Trata-se de um valioso e vasto património, acumulado ao longo de 27 anos de casamento e que está disperso pelo mundo inteiro.

O acordo de divórcio de ambos será o maior do mundo desde que Jeff Bezos [CEO da Amazon] e a sua mulher MacKenzie Scott se separaram, há dois anos.

Um dos bens mais preciosos de Bill Gates é o Leicester Codex, um caderno de apontamentos de 36 páginas, com capa em pele, repleto de desenhos, ideias e observações de Leonardo da Vinci. Gates comprou-o num leilão, em 1994, por 30 milhões de dólares. Naquela altura foi o terceiro "livro" mais caro de sempre a ser vendido – e, tendo em conta o valor ajustado à inflação, o preço pago seria o equivalente a mais de 50 milhões de dólares atualmente.

A sua coleção de arte, no valor de mais de 100 milhões de dólares, inclui a pintura a óleo Lost On The Grand Banks, de Winslow Homer, que Bill Gates comprou por 36 milhões de dólares em 1998, bem como Polo Crowd, de George Bellows, que adquiriu por 27,5 milhões de dólares em 1999.

Entre outros quadros que possui contam-se igualmente The Room of Flowers, de Childe Hassam, que custou 20 milhões de dólares, e The Nursery, de William Merritt Chase, comprado por 10 milhões de dólares em 2001.

A principal residência do casal, que se chama Xanadu 2.0, fica nos arredores de Seattle (no estado de Washington) e numa das paredes da casa está inscrito um excerto do livro The Great Gatsby [O Grande Gatsby], de F. Scott Fitzgerald: "Tinha vindo de longe para chegar a este relvado azul, e o sonho deve-lhe ter parecido tão próximo que só dificilmente poderia escapar ao seu abraço".

Bill e Melinda Gates num debate sobre os desenvolvimentos sustentáveis até 2030 em Bruxelas (2015) Foto: Getty

Ao que se sabe, esta casa conta com seis cozinhas e 24 casas de banho, estimando-se que o seu valor ronde os 131 milhões de dólares. Foi comprada por dois milhões em 1988.

A propriedade recebeu aquele nome a partir da casa ficcionada de Charles Foster Kane, o protagonista do filme ‘Citizen Kane’.

O casal também possui casas na Florida, Califórnia e Wyoming. A casa de Wyoming é um rancho que foi originalmente do aventureiro Buffalo Bill e que se situa no final de uma estrada privativa com 11 quilómetros, perto do Yellowstone National Park.

O fundador da Microsoft comprou a propriedade em 2009 por, ao que se sabe, nove milhões de dólares. A propriedade chama-se Irma Lake Lodge, designação que Buffalo Bill – cujo verdadeiro nome era William Cody – lhe deu em honra da sua filha.

Segundo o registo dessa propriedade, "o rancho situa-se junto à Shoshone National Forest e fica próximo de Washakie Wilderness [zona selvagem assim designada em honra do chefe Wasjhakie, líder da tribo Shoshone do Wyoming], o que confere a esta propriedade um espaço exterior de mais de 200 hectares de floresta e território selvagem".

A característica mais interessante desta propriedade é uma histórica cabana de caça, com três quartos, construída pelo próprio Buffalo Bill, se bem que já não esteja habitável.

Bill Gates é também o maior proprietário individual de terras nos EUA, possuindo 97.000 hectares distribuídos por 18 estados do país.

Para se locomover, possui uma vasta coleção de mais de 20 carros, incluindo uma edição limitada e altamente específica do Porsche 959, que demorou 13 anos até poder ser importado para os Estados Unidos depois de uma batalha em torno dos certificados dos testes de colisão.

O multimilionário é também dono de quatro aviões privados, bem como de um hidroavião Cessna 208 (dois milhões de dólares) e de um helicóptero Eurocopter EC 135 (três milhões de dólares).

Entre os inúmeros investimentos de Bill Gates incluem-se sete mil milhões de dólares na empresa de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, 1,97 mil milhões na Waste Management, 1,5 mil milhões na Canadian National Railway Company, 1,4 mil milhões na Caterpillar e 1,38 mil milhões na Walmart.

Gates investiu também na Beyond Meat, empresa de Los Angeles que produz alimentos de base vegetal em substituição da carne [sendo bastante conhecida pelos seus hambúrgueres], e é o maior acionista da Autonation – a maior concessionária automóvel da América.

Através da Cascade Investment, a sua empresa de investimento privado, Bill Gates detém também 47,5% da cadeia hoteleira Four Seasons – que conta com 117 imóveis em 47 países. Gates adquiriu esta posição acionista em 2006, numa oferta lançada em conjunto com o multimilionário príncipe saudita Alwaleed bin Talal, por 3,8 mil milhões de dólares.

A Microsoft, a empresa que Gates fundou com Paul Allen em 1975, está avaliada em um bilião de dólares. Mas Bill Gates já vendeu a maioria das suas ações, tendo ficado com apenas cerca de 1,3% do capital da empresa – com um valor em torno de 16 mil milhões de dólares.

Os especialistas têm dito que o divórcio poderá ter vastas ramificações para o mundo da filantropia, tudo dependendo de como o casal decidir gerir o futuro da Fundação Gates. Melinda Gates tem a sua própria fundação, a Pivotal Ventures, que até agora se tem focado na capacitação económica das mulheres.

O casal Gates tem três filhos e a mais velha deles foi quem primeiro falou sobre a separação dos pais. "Neste momento, ainda estou a tentar perceber qual a melhor forma de alicerçar o meu próprio processo e emoções, bem como os membros da minha família, e sinto-me grata pela margem que me é dada para o fazer", escreveu Jennifer Gates, de 25 anos, no Instagram.

Depois de Jennifer, nasceu o filho Rory, atualmente com 21 anos, e posteriormente a filha Phoebe, com 18 anos.

Nick Allen e Jamie Johnson/The Telegraph/Atlântico Press

Tradução: Carla Pedro