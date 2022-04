Programas para desfrutar da Páscoa à "grande e à portuguesa"

Rocco, Lisboa

Para celebrar a Páscoa, um dos restaurantes mais disputados de Lisboa abre as suas portas para um almoço de família (€85 por pesssoa) com um menu pensado até ao último pormenor, ovos de chocolate caseiros incluídos. O buffet incluirá saladas, carpaccios e fumados, seleção de queijos, camarão e sapateira. Nos pratos principais haverá cabrito assado à padeiro, confit de bacalhau, risotto de abóbora e taleggio em roda de parmesão e lasagna alle verdure. Além de folar, pode optar por pão de ló de alfeizerão, arroz doce, tiramissu, salame del papa ou cassata siciliana para sobremesa.

Restaurante Rocco Foto: Rocco

Penha Longa Resort, Sintra

E porque não passar a quadra alguns dias fora de casa? O Penha Longa tem tudo o que poderá necessitar e muito mais, ao som da natureza do Parque Natural Sintra-Cascais (a partir de €373 por noite). No domingo de Páscoa, espera-lhe um fantástico brunch no Penha Longa Mercatto, para tirar partido dos prazeres da gastronomia na companhia de entes queridos (€68 por pessoa). Para os mais gulosos, está preparado o workshop Folar de Páscoa (€65) onde irá aprender a cozinhar este bolo tradicional português (até 17 de abril).

O resort propõe ainda uma experiência relaxante no spa, que contempla uma massagem corporal, um almoço light no restaurante Aqua e acesso às piscinas, jacuzzi, sauna e outras áreas welness do estabelecimento (desde €95), além de preços especiais para o Green-fee (desde €44) e para aulas de golf (desde €25) no clube do hotel.

Penha Longa Resort Foto: Penha Longa Resort

Sheraton Cascais Resort

Caso procure um programa que torne a sua Páscoa ainda mais memorável, aconselhamos o Ride & Stay do Sheraton Cascais Resort, localizado no coração da Quinta da Marinha.

A proposta (desde €580) inclui um passeio a cavalo para duas pessoas até à praia do Guincho, com a duração de uma hora, e duas noites de estada em quarto premium deluxe, com pequeno-almoço incluindo. O programa é válido para duas pessoas mas tem a opção de acrescentar acompanhantes ao passeio, crianças ou adultos. Para relaxar depois da experiência equestre, experimente um dos restaurantes do hotel: o Glass Terrace ou o Yakuza Cascais.

Passeio a cavalo no Sheraton Cascais Resort Foto: Sheraton Cascais Resort

Domes Lake Algarve

O programa especial de Páscoa do Domes Lake Algarve arranca já no dia 9 de abril (mínimo de três noites). Ao longo da estadia haverá um desconto de 20% nos tratamentos no Soma Spa (combina métodos gregos antigos e técnicas de cura contemporânea) e ainda oferta de uma atividade temática para todos, reservada para dia 16. O resort é o cenário ideal para relaxar num ambiente tranquilo e aproveitar ao máximo o que a região tem para oferecer – observação de aves, prática de vela, degustação de vinhos, entre outros. Isto para não falar do exclusivo lago de água salgada e o acesso privado à praia da falésia e quatro piscinas cintilantes. Os mais novos podem plantar as suas próprias verduras, ervas e flores para uma experiência interativa e educativa. Preços a partir de €416 por noite (meia pensão para três pessoas).

Restaurante do Domes Lake Algarve Foto: Domes Lake Algarve

Tivoli Marina Portimão Resort

Se lhe apetece uma refeição de requinte "matinal" para celebrar o dia, dê um salto ao brunch do Tivoli Marina Portimão, entre as 12h30 e as 15h. Nos pratos frios destacam-se as saladas, os iogurtes com frutas e cereais, o salmão fumado e os salgadinhos crocantes. Relativamente às opções quentes, há roti de perú com castanhas e molho de moscatel, bacalhau espiritual e bifinhos à portuguesa com presunto. Quanto a sobremesas caseiras, pode escolher entre queijadas de laranja, pasteis de nata e outros pequenos pecados. Tudo por €30 por pessoa (€15 entre os 4 e os 12 anos).

Restaurante no Tivoli Marina Portimão Foto: Tivoli Marina Portimão

Convento do Espinheiro, Évora

O feriado nacional festeja-se no Convento do Espinheiro com uma programação de três dias, desde a Sexta-Feira Santa ao domingo de Páscoa. A 15 de abril, está agendada uma visita histórica ao convento, seguida por uma prova de vinhos do Alentejo e por um delicioso jantar - Creme de grão com lascas de bacalhau, robalo assado com rissoto de lavagante e queijada de Évora em texturas com gelado de abóbora (€38,50 por pessoa). No sábado conhecemos um pouco da história do mosteiro, bem como da enologia alentejana, e desfrutamos de música ao vivo. Já no domingo poderá assistir à missa pascal de manhã, caçar ovos de chocolate em família e degustar de um buffet tradicional no restaurante Divinus (€41,50 por pessoa).

Convento do Espinheiro Foto: Convento do Espinheiro

Terra Nostra Garden Hotel, São Miguel (Açores)

Não nos poderíamos esquecer de São Miguel, a ilha ideal para passar umas miniférias. Este é o único hotel imerso na natureza envolvente do Parque Terra Nostra, cujo pacote inclui duas noites de alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço (desde €386), 10% de desconto no spa do resort, 10% de desconto no bar The Gardener (com música ao vivo no final da semana) e acesso exclusivo ao Parque Terra Nostra durante 24 horas por dia, podendo usufruir do tanque termal e dos jacuzzis naturais. P

Jacuzzi no Terra Nostra Garden Hotel Foto: Terra Nostra Garden Hotel

Herdade da Matinha, Alentejo

Na Herdade da Matinha a Páscoa celebra-se em modo slow, em harmonia com a natureza num programa que decorre de 9 a 17 de abril. Há trilhos para desvendar, a pé, a cavalo ou de bicicleta; praias onde molhar os pés e abraçar o mar com inúmeras atividades desportivas; aldeias para descobrir.

Para os mais novos, dos 8 aos 16, está agendada uma semana de férias recheada de adrenalina - BTT (dia 9), atividade de orientação (10), kayak pelo rio (11), stand up paddle (12) e surf (13) - com preços entre os €25 e os €40. O retiro culmina inevitavelmente numa caça aos ovos no dia 17, pelo meio dia, seguida de um requintado almoço de Páscoa (€38 por pessoa).

Piquenique na Herdade da Matinha Foto: Herdade da Matinha

Torre de Palma Wine Hotel, Alentejo



E porque não festejar a época festiva um pouco mais cedo? O Torre de Palma apresenta a segunda edição do ciclo de jantares Casa do Forno, onde vários chefs de renome se juntam para cozinhar no tradicional forno da região. A 14 de abril, descubra as iguarias do chef Rodrigo Castelo, do restaurante Ó Balcão, num jantar intimista confecionado a quatro mãos com o chef residente Miguel Laffan (€60 por pessoa com vinhos incluidos). Os lugares são limitados e sujeitos a reserva.

Restaurante no Torre de Palma Wine Hotel Foto: Torre de Palma Wine Hotel

Peixoco, Setúbal



Não aprecia os ovos de chocolate mas quer desfrutar de um bom almoço de Páscoa? Sugerimos o restaurante Peixoco, onde normalmente pode saborear o melhor da costa portuguesa pela mão da chef Constança Bauer, com uma vista ídlica para o mar. Neste caso especial, o manjar digno de reis tem início com charutos de borrego, iorgurte e tahini (€6,5) e espargos, ovo, salicónia e beurre blanc (€8).O prato principal é borrego no fogo com molho de ervas, legumes grelhados e batata na brasa (€22) e para terminar será servido charlotte de morangos e chocolate branco (€6).

Prato principal do menu de Páscoa Foto: Tiago de Paula Carvalho

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa



Se em 2021 o hotel de cinco estrelas dedicou o dia de Páscoa ao conto infantil Alice no País das Maravilhas, este ano dedica-o à história de João e o Pé-de-feijão, trazendo novamente um pouco de magia à ocasião especial. Como tal, o chef executivo Pascal Meynard e sua equipa prepararam um brunch de domingo, 17 de abril, para toda a família (€125 por pessoa). O festim arranca com abóbora hokkaido assada, pistachio, castanhas, Portobello, salada de cerefólio e vieiras com miso e crumble de algas e continua com uma seleção de sushi, pernil de vitela refogado do chef com macadâmia, avelã, trufa, limão ou a opção de prato quente vegetariano, o Panisse, berberis, pinhões e aipo. O almoço termina com sobremesas típicas da quadra.

Páscoa no Ritz Four Seasons Hotel Foto: Ritz Four Seasons Hotel Lisboa

Six Senses Douro Valley



No vale do Douro, juntamento com alguns dos melhores vinhos da região, o hotel six senses preparou um brunch de Páscoa muito especial para este domingo (€90 por pessoa). Como entradas temos enchidos, queijos regionais, trufas fumadas, ostras com limão e ovos em molho de tomate. Para acompanhar estas iguarias foi escolhido um espumante de reserva de 2012 Távora Varrosa. Já o prato principal de peixe conta com bacalhau grelhado com molho de espinafres e pastinacas e um vinho do Douro de 2018 Quinta de São Bernardo Alecrim para harmonizar a refeição. O prato de carne é de cabrito assado com arroz e salada de folhas a acompanhar com o exclusivo "VZ, 2015, Douro". Para terminar, como sobremesa, o brunch promete arroz doce tradicional, pão de ló de ovar e uma seleção de frutas com sorvete de limão, juntamente com o vinho Six Senses Tawny 10 anos. Para além disso, a Wine Library do hotel terá um jantar único na sexta-feira, 15 de abril, preparado pelo chef Vasco Santos e acompanhado por pesticos e vinhos de Van Zellers & Co (€110 por pessoa, com apenas 14 lugares disponíveis). No sábado, 16, o banquete, preparado também pelo chef, acontece no restaurante Vale Abraão (€180).