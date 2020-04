As pessoas confiantes têm estas oito atitudes

1. Não procuram atenção ou elogios

A revista Small Business Ideas and Resources for Entrepreneurs (Inc.), dedicada a partilhar dicas com empreendedores, afina que as pessoas confiantes não esperam que alguém lhes diga que fizeram algo de bom, ou que elogiem a sua roupa nova. Na verdade, pessoas seguras de si mesmas, procuram oportunidades para celebrar o sucesso de outras, e não têm medo de o fazer. Decerto que quantos mais elogios fazem, mais possibilidade têm de os receber. Contudo, nunca os esperam em troca.





As desculpas são vistas como ações para evitar a responsabilidade ou a culpa. As pessoas altamente confiantes não têm receio de dizer que erraram e de se responsabilizar pelos seus atos. Nem preocupam em arranjar desculpas para se justificar. Elas não se escondem atrás das circunstâncias.





3. Não evitam conflitos



Os conflitos podem trazer alguma tensão, e é por essa razão que alguns indivíduos os tendem a evitar. Contudo, muitos defendem que pessoas decididas gostam deles, porque os encaram como um mecanismo para superar as diferenças e os desacordos. Os conflitos fazem parte da caminhada para a resolução de um problema. Fazem parte da vida.



4. São recetivos à ajuda de outros

Ninguém é perfeito. E os líderes confiantes, normalmente, procuram e agradecem o facto de alguém investir o seu tempo para os ajudar. Uma pessoa autoconfiante está sempre com vontade de aprender, ciente que é um mecanismo importante para se tornar na sua melhor versão. A opinião é partilhada pela Small Business Ideas and Resources for Entrepreneurs (Inc.).

Segundo a revista Forbes, o foco das pessoas altamente seguras está sempre em tornarem-se melhores seres humanos do que eram ontem. Por essa razão, não se comparam a ninguém. As pessoas confiantes não consideram a competição como uma forma de serem as melhores, mas sim como uma aprendizagem. Além disso, fazem questão de se concentrar mais no meio envolvente, e não só inteiramente no seu interior. Consequentemente, isso permite-lhes ver que podem aprender com os outros.

Uma pessoa bem resolvida sabe que a autenticidade supera a aprovação. Essas pessoas preferem resultados à tranquilidade, mesmo quando a maioria discorda elas. Discordar dos outros não as assusta, é uma questão normal e que faz parte do quotidiano.

Segunda a revista Psychology Today, quanto mais confiança uma pessoa possuí, menos tempo passa focada em si mesma, o que lhe permite envolver-se mais com os outros. Do mesmo modo, o facto de alguém não estar tão focada em si própria, possibilita-lhe a construção de segmentos de pensamentos mais positivos, tornando-a mais recetiva à partilha das suas próprias ideias, sem sentir que está a ser jugada por outros

Também segundo revista Psychology today, uma das crenças subjacentes à confiança é que "o meu valor como pessoa é igual ao de todos os outros". Para as pessoas seguras de si, o mais importante é defender o seu ponto de vista de forma válida, acreditar nos seus sonhos e trabalhar para os atingir.