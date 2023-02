São Valentim: este programa de última hora não tem como falhar

O senso comum "diz" que existem dois tipos de pessoas no que toca a dates e programas fora de casa: as que planeiam tudo com semanas de antecedência, e as que decidem o que querem fazer no dia anterior. Se se revê na segunda categoria, continue a ler.

Em Lisboa, o dia dos namorados a 14 de fevereiro celebra-se no NAU Palácio do Governador, em frente à Torre de Belém. A experiência a dois começa com uma massagem de casal de 25 minutos, com "Banho Cleópatra" (€105 por casal), e termina no Anfora, o restaurante do cinco estrelas, com um jantar exclusivo de São Valentim, com assinatura da chef Vera Silva (€120). É ainda possível adicionar alojamento à experiência (sendo que o pacote completo fica assim com o valor mínimo de €500).

Spa do NAU Palácio do Governador. Foto: NAU Palácio do Governador

O programa repete-se no sul do país, no NAU São Rafael Atlântico, a cinco minutos de Albufeira. Jantar à luz das velas com vista para o Atlântico, haverá cenário mais romântico para se celebrar o amor? O menu de degustação, especialmente criado para a ocasião, conta com cinco momentos e está limitado a 15 casais (€70 por pessoa). A isto, o programa oferece ainda uma massagem para dois com velas aromáticas (€175), e um workshop de doçaria exótica (€15 por pessoa), para os amantes mais gulosos.

Vista do NAU São Rafael Atlântico. Foto: NAU São Rafael Atlântico

Numa ótica mais zen, e para quem tiver em mente uma escapadinha longe da cidade e de pontos turísticos, recomendamos o jantar de dia dos namorados do restaurante A Panela, no alentejano NAU Lago Montargil & Villas (necessidade de marcação 72 horas antes), com assinatura do chef André Loureiro (€50 por pessoa).

NAU Lago Montargil & Villas. Foto: NAU Lago Montargil & Villas

Reservas e mais informações através de 213 007 009 ou bookings@nauhotels.com.