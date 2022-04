Quem é o português acusado de liderar um dos maiores fóruns ilegais do mundo?

A Europol, agência policial europeia, anunciou esta semana que encerrou uma das maiores plataformas de hackers do mundo. O fim do site RaidForums e da sua infraestrutura eletrónica foi o resultado da operação "Torniquete", um trabalho "coordenado pela Europol para apoiar investigações pendentes dos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Portugal e Roménia", afirma a agência.

RaidForums, lançado em 2015, contava com uma comunidade de mais de meio milhão de utilizadores e vendia acesso a bancos de dados de diversas empresas norte-americanas. Informação sobre cartões de crédito, números de contas bancárias, números de segurança social, nomes de utilizador ou palavras-passes associadas a contas online eram alguns dos "produtos" que constavam nestes bancos. Não só o "mercado" foi encerrado, como também foram detidas três pessoas. O principal suspeito? Um jovem português.

Diogo Santos Coelho, de 21 anos, foi detido a 31 de janeiro no Reino Unido e está a ser acusado pelos crimes de conspiração, fraude no acesso a dispositivos e roubo de identidade agravado. Os documentos oficiais acusam Coelho de controlar o fórum desde 2015 até ao momento em que foi detido, de vender dados roubados no mesmo e de facilitar transações ilegais, funcionando como intermediário entre os clientes. O português atuava sob diferentes pseudónimos: omnipotent, downloading, Shiza e Kevin Maradona.



Como administradores, o jovem e o seus cúmplices terão alegadamente criado o software da plataforma, estabelecido regras e preços para os clientes e concebido secções dedicadas à promoção de compra e venda de contrabando, incluindo um subforum intitulado de Leaks Market. Para lucrar, cobravam preços diferentes consoante o nível da subscrição e vendiam "créditos" que davam acesso a áreas privilegiadas do site, "permitindo o download de dados financeiros roubados", entre outras. Além disso, os utilizadores podiam ganhar estes créditos se publicassem informações sobre como cometer certos crimes.

"Disrupção tem sido sempre uma técnica chave no funcionamento contra ameaças online, pelo que visar fóruns que albergam enormes quantidades de dados roubados mantém os criminosos atentos. A Europol continuará a trabalhar com os seus parceiros internacionais para tornar a cibercriminalidade mais difícil - e mais arriscada - de cometer", afirmou Edvardas Säileris, chefe do Centro Europeu de Cibercriminalidade da Europol. O comunicado dos Estados Unidos avançou ainda que, no início, o site também organizava e apoiava formas de assédio online conhecidas por raiding - "o envio de um volume assoberbante de contactos aos meios de comunicação digitais da vítima" - e swatting, que consistia no envio de falsos registos de ocorrências às autoridades, os quais requeririam a mobilização imediata de armas.



Coelho irá permanecer detido até à resolução do seu processo de extradição. Caso seja considerado culpado, serão-lhe apreendidos vários itens físicos e digitais, como os domínios de acesso ao RaidForums, pelas autoridades norte-americanas e cerca de 200 mil euros.