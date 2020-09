O novo gadget da Amazon que voa pela sua casa

Foi idealizado num mundo pré-covid, mas isso não torna esta novidade menos bizarra. Chama-se Ring Always Home Cam e é uma câmara de vigilância em forma de drone, que consegue dar a visão total da casa aos seus moradores, não havendo assim "ângulos mortos".

Criado por Jamie Siminoff, fundador da empresa de segurança doméstica inteligente, Ring Inc., comprada pela Amazon em 2018, esta novidade deverá estar disponível no final do ano, por cerca de 249 dólares (cerca de 213 euros).

Apesar de peculiar, a ideia do produto é relativamente simples. É um drone doméstico, que serve como câmara de vigilância de segurança e que voa sempre que deteta algum distúrbio em casa – lança-se da sua base até ao local incidente e começa a gravar em direto, transmitindo para o telemóvel dos moradores, estejam eles dentro ou fora de casa. Também funciona segundo as ordens dos donos, para verificar se uma porta ou janela ficaram fechadas, por exemplo.



Desde que foi anunciado pela Amazon, o Ring Always Home Cam já causou algumas polémicas, sobretudo por questões de privacidade e das partilhas dos vídeo com a polícia ou empresas de segurança. O produto agurda agora autorização da Comissão Federal de Comunicações, órgão regulador da área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos.