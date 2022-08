As 5 melhor perguntas para se fazer numa entrevista de trabalho de acordo com um headhunter

Uma entrevista de trabalho é motivo mais do que suficiente para algum estado de nervos. É normal que assim seja. No final de contas, durante um certo período de tempo está-se a ser ativamente avaliado e cada comportamento conta — o que se diz, como se diz, a linguagem corporal, a postura, a atitude. A preparação é, evidentemente, crucial. Chegar a uma entrevista de trabalho sem se ter estudado, no mínimo, a empresa em causa ou o desafio para o qual se está a concorrer, é um não-assunto. Há perguntas que se sabe, à partida, que terão de se ver respondidas e outras que terão de ser colocadas pelo entrevistado, obrigatoriamente.

Partindo do princípio que as questões mais evidentes já foram colocadas e respondidas no decorrer da entrevista, e porque em causa está o futuro profissional mas também pessoal do entrevistado, Soledade Carvalho Duarte, Managing Partner da TRANSEARCH, em Portugal, diz à MUST quais as cinco perguntas que, enquanto candidato a um cargo, pode — e deve — fazer antes da entrevista terminar.

1. Há algum aspeto do meu percurso ou experiência que eu deva detalhar?

Um CV pode dizer muito sobre a carreira profissional de alguém, mas na maioria das vezes não basta. No meio de tantas posições e/ou empresas, algumas informações podem ficar perdidas ou, pelo menos, não tão bem compreendidas. Não deixar dúvidas a pairar no ar é fundamental. Se não for o entrevistador a pedir que esclareça alguma dúvida, adiante-se e garanta que ficou tudo claro como a água.

2. Quais são os principais critérios para esta seleção?

Nem todos os anúncios de trabalho mencionam os critérios de seleção, até porque nem sempre se chega a uma entrevista através de um anúncio. É uma questão que pode causar algum constrangimento — imaginemos que nenhum critério lhe corresponde? Contudo, é meio caminho andado para ficar com uma ideia se a entrevista correu bem ou nem por isso.



3. À luz destes critérios: poderia dar-me algum feedback acerca do meu grau de adequação?

Idem. É das tais perguntas que se pode, ou não, gostar da resposta. No entanto, vale mais a pena perceber de imediato quais as chances de ficar, ou não, com aquele emprego.

4. O que é que eu posso melhorar num processo de entrevista?

A honestidade vale ouro. Mas mais do que isso, o facto de se mostrar interessado/a — em melhorar, aprender, evoluir — é meio caminho andado para o entrevistador perceber que tem diante de si alguém disposto a ouvir — e solicitar — conselhos construtivos. Ainda que não seja bem sucedido naquela candidatura, leva consigo sugestões ou observações que poderá vir a aplicar em futuras entrevistas de trabalho. Há luz da honestidade, também os conselhos muitas vezes valem ouro.

5. Quando é que vão tomar a decisão e quais os próximos passos?

É natural que queira saber as respostas a estas perguntas. Tem de organizar a sua vida e não, não está a revelar ansiedade. Uma vez mais, além de demonstrar a sua personalidade de pessoa organizada, colocar esta questão indica que é alguém que se interessa. É ser-se transparente e honesto (é manifestamente evidente que, naquele momento, é tudo o que mais deseja saber).

Por fim, não se esqueça de agradecer. Pelo tempo despendido e pela oportunidade que lhe foi dada de mostrar o seu valor. Lembre-se: nem todos terão essa mesma sorte.