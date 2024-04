Abril na Musa: um mês de celebrações e diversidade musical

Os Sereias Foto: DR

O mês de abril chega carregado de promessas e vibrações musicais na Musa, em Lisboa., os amantes da boa cerveja podem brindar com a tão aguardada, uma American Pale Ale com aromas de revolução, em colaboração com a Bottle Shop Libeerdade. Esta cerveja, além de deliciar os paladares dos apreciadores da cerveja artesanal, traz consigo a, numa garrafa que é uma verdadeira obra de arte., com um provocativo coletivo. Estamos a falar dos, que representam uma nova abordagem à música de intervenção, mergulhando de cabeça nas questões urgentes da sociedade. As suas músicas não hesitam em expor as feridas da atualidade, num momento em que o lema parece ser "salve-se quem puder". O concerto, que, é apenas o início de uma noite de reconciliação, acompanhado pelas escolhas sonoras ecléticas doé marcado por um B2B revolucionário entre, duas figuras incontornáveis da cena noturna e cultural da cidade. É uma oportunidade única para absorver novos e antigos ritmos e mensagens sociais, numa atmosfera de protesto e liberdade.A Musa de Marvila recebe ainda eventos como a TRAFKA.After Release Party, com a mistura única de clássicos e novidades do rock'n'roll pelo DJ A Boy Named Sue,e os ensaios sonoros dos MAQUINA.em grande estilo, atraz a sua pop-electrónica-jazzy, que nos remete a momentos de descontração à beira-mar. O concerto, seguido pelas escolhas musicais de Aquário, é um convite a sentir-se em casa, envolto numa atmosfera de conforto e familiaridade. Ao longo de abril, a Musa de Marvila será palco de diversas festividades, desde o quinto aniversário do Baque Mulher Lisboa até ao aquecimento para o IndieLisboa, proporcionando momentos únicos de celebração e diversidade musical.