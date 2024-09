Lisboa em 7º lugar na lista de metros europeus que melhor funcionam

O Metro de Lisboa, inaugurado em 1959, com um pequeno sistema de linhas em Y, continua em constante expansão, com as mais recentes obras de linhas circulares, com inauguração prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. Com uma pontuação de 5,97 em 10 aparece em 7º dos melhores da Europa, empatado com as redes de Copenhaga e Bucareste.

O Metro de Lisboa, inaugurado em 1959, com um pequeno sistema de linhas em Y, continua em constante expansão. Foto: Metro de Lisboa

Entre o icónico círculo do metro de Londres, as estações parisienses que evocam Arte Nova, a arquitetura da Expo 98 na linha vermelha de Lisboa, e outras exposições de arte e jardins espalhados por estações na Europa, o design e beleza das estações de metro potenciam por vezes viagens a novas zonas de uma nova cidade, mas o metropolitano é, acima de tudo, um importante escoador de trânsito nas metrópoles. Entre transportes pessoais e públicos, o trânsito nas estradas pode tornar-se um grande problema numa cidade em crescimento. A melhor maneira de fugir a atrasos e intempéries é, muitas vezes, confiar no sistema subterrâneo.

O design e beleza das estações de metro potenciam por vezes viagens a novas zonas de uma nova cidade. Foto: Unsplash

A partir de fatores como a distância coberta, o número de estações, a quantidade de viajantes, críticas deixadas no Google e reações online, os especialistas de viagens e bagagem da Bounce analisaram os dados e criaram uma pontuação que potenciou um ranking dos Metros das capitais europeias.

Coroado como o melhor metro da Europa está Oslo, com quase o dobro da extensão e estações do sistema comparando com Lisboa. No entanto, o Metro de Lisboa recebe 184,6 milhões de viajantes anualmente, enquanto o de Oslo recebe apenas 74 milhões, facilitando a gestão de multidões.

O Metro de Lisboa recebe 184,6 milhões de viajantes anualmente. Foto: Unsplash

Para contexto, o metro de Budapeste, em último na classificação, recebe cerca de 382 milhões de pessoas anualmente, e o mais sossegado, o de Helsínquia, acolhe 60 milhões de viajantes. A pior pontuação do metro da capital húngara deve-se à desproporcionalidade de quantidade de estações, apenas 48, em relação à afluência, sendo o 4º mais movimentado, e às críticas deixadas online em artigos e notícias, 75% delas mostrando-se negativas.

A pior pontuação do metro de Budapeste deve-se à desproporcionalidade de quantidade de estações em relação à afluência e às críticas deixadas online em artigos e notícias. Foto: Unsplash

O metro de Paris é, sem surpresa para ninguém, o mais movimentado, mas a sua reputação precede-o, ficando em 5º dos piores sistemas de transportes subterrâneos na Europa. Com 320 estações (Lisboa tem 56) e uma afluência de 1,4 mil milhões pessoas anualmente, o metro de Paris perde pontos nas críticas online, onde acusam a persistência de carteiristas, sem intervenções oficiais focadas no problema e uma higiene comparada frequentemente à "Idade média".

Dada a guerra na Ucrânia, as estações de Moscovo e Kiev foram excluídas do estudo, bem como o metro de Minsk, pelo aconselhamento contra as viagens para a Bielorrússia, do Departamento de estado dos Estados Unidos.