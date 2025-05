As marcas Missoni e Delta One (cabine de luxo da companhia aérea norte-americana Delta AirLines) uniram-se numa colaboração que eleva a experiência de viajar ao mais alto nível. Este novo upgrade para os clientes premium prioriza o sono a bordo à medida que as marcas se preocupam em melhorar a experiência dos clientes no ar com conforto, sofisticação e, claro, muito estilo. "Nas viagens, cada momento é importante – não apenas interessa para onde estamos a ir, mas também como chegamos lá", afirma Maurício Parise, vice-presidente de Brand Experience da Delta.

Delta x Missoni Foto: Delta Airlines

Esta parceria materializa-se na coleção Delta One, com os itens essenciais de que todos os passageiros poderão usufruir nos voos premium. Esta inclui um conjunto de roupas de cama, com edredom Missoni, uma capa de edredom e uma almofada branca que realçam o design subtil da marca de moda italiana. As novidades não param por aqui e a Delta vai igualmente expandir o seu conhecido colchão, que funciona como um travesseiro lombar, e adicionar uma almofada de espuma viscoelástica para voos de maior duração. Estes voos premium são principalmente caracterizados pelos seus assentos reclináveis, acesso gratuito ao Sky Club e serviços de Sky Priority. Os passageiros usufruem também de roupas de cama aprimoradas e comodidades de alto design.

Conjunto de roupas de cama. Foto: Delta Airlines

De acordo com a Delta, as melhorias não passam apenas pela estética e cada uma é baseada na opinião do cliente e nos testes de desempenho de cada voo, como a qualidade do sono, conforto e o ambiente. "O feedback do cliente orienta todas as decisões que tomamos", explicou Parise. "Através da pesquisa, sabemos que o sono é a principal prioridade dos nossos clientes quando se trata da experiência a bordo, e ser capaz de proporcionar uma ótima noite de sono a 10 mil quilómetros de altura é o nosso objetivo."

Não podia faltar o kit de essenciais, este percorre já cinco décadas de existência, mas volta agora totalmente atualizado e com lançamento previsto para outono de 2025. Bolsas colecionáveis que contêm como novidades as meias personalizadas, chinelos e uma máscara para os olhos. Além da caneta com detalhes em metal da marca Delta One, produtos para a pele Grown Alchemist em tubos de alumínio, uma escova de dentes de bambu, pasta de dentes Marvis e tampões para os ouvidos.

Kit de essenciais. Foto: Delta Airlines

Todos eles em tons que refletem a calma e serenidade de cada viagem, como o bege e o azul-marinho, e apresentados com um padrão em zigue-zague texturizado e exclusivo da Missoni. As equipas das duas marcas criaram esta exclusiva paleta de cores e padrões, que tanto celebram a vista da janela como a herança de 100 anos da Delta.

Kit de essenciais em azul e bege. Foto: Delta Airlines

Esta colaboração marca quase um ano desde a última vez que a Delta e a Missoni se estrearam juntas em voos selecionados entre os EUA, Itália e Paris, no verão de 2024. Desde então, a sua parceria tornou-se símbolo de luxo no ar. À medida que diversas outras companhias aéreas apresentam novas atualizações competitivas, este é um marco importante para a Delta se manter em vantagem no mercado. As novidades serão lançadas em voos internacionais da Delta One já a partir deste verão.