Quanto custa a segurança da nova vida de Meghan e Harry?

14,7 milhões em Montecito

Até o ano passado, o pai de Harry cobria a maior parte das despesas associadas a seus deveres reais, incluindo funcionários e viagens, um valor que a

Forbes

estimava ser cerca de 800 mil dólares por ano.

A entrevista quederam acontinua a dar que falar. Entre as várias revelações que foram feitas, uma delas foi a de que a família real tinha retirado o subsídio ao casal, depois de se terem distanciado das obrigações reais que mantinham com o Palácio. Com tudo o que isso incluía, como a segurança da família, que continua a ser essencial na sua mansão de, Santa Barbara, nos Estados Unidos.Markle ter-se-á sentido ofendida, sobretudo porque Archie, de 2 anos, não recebu a proteção oficial que é assegurada ao resto da família real britânica . Nos primeiros tempos, logo quando se mudaram para Los Angeles, sabe-se que o atorlhes ofereceu a sua casa e a sua equipa de segurança. Os duques e Archie (e, no futuro, a sua irmã mais nova) continuam a precisar de proteção 24 horas por dia, na qual se incluem guardas, seguranças e dispositivos eletrónicos.Apesar de já não contar com o apoio da Coroa, o mediático casal mantém um bom suporte financeiro. Harry conta com a herança da mãe, Meghan com o dinheiro que ganhou a trabalhar como atriz, e os negócios milionários que ambos assinaram com Netflix e a Spotify são um extra. Estima-se que, entre os dois, tenham cerca de 50 milhões de dólares em património líquido.Quanto à segurança, a revistacasal gasta cerca de 2 a 3 milhões de dólares por ano. Para além de precisarem de proteção em casa, também necessitam de uma equipa para garantir a segurança dos lugares para onde têm que ir, ou decidem visitar, antes da sua chegada. Seja em férias ou trabalho. Têm ainda seguranças privados, para afastar imprensa e paparazzi, e evitar encontros com fãs insistentes.