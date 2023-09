Disney Treasure, o navio que se inspira na Disney

Numa era que os navios de cruzeiro estão cada vez mais voltados para o entretenimento – alguns parecem autênticos circos flutuantes com atividades para toda a família – a Disney surpreende-nos ao apresentar aquele que provavelmente será o mais inovador dos cruzeiros nesta temática. Falamos do Disney Treasure, a sexta embarcação da Disney Cruise Line, uma espécie de uptade ao Disney Wish, lançado o ano passado.

A inauguração deste cruzeiro está programada para partir em dezembro de 2024 do Porto Canaveral, na Flórida, para uma viagem que durará sete noites pelos mares do Caribe.

A suite com espaço suficiente para 8 pessoas, que tem como tema o parque da Walt Disney World Resort

Este mágico navio de cruzeiro de 341 metros de comprimento e com capacidade de 4.000 passageiros terá atrações que incluem um passeio do Mickey Mouse, um grande salão inspirado no filme Aladdin (1992) e uma loja de doces que parte do cenário do filme Zootopia (2016).

O grande salão temático inspirado no filme Aladdin Foto: Disney

A bordo, existirá, também, um restaurante exclusivo – o Plaza de Coco, que se transformará numa experiência gastronómica teatral em torno do êxito da Pixar, Coco (2017). Outra atração e esta a pensar nos adultos, o Periscope Pub será um bar inspirado no filme 20.000 Léguas Submarinas (1954) e o Skipper Society, um bar, em estilo de acampamento na selva, avança a Condé Nast Traveler. O navio terá referências visuais africanas e asiáticas e é inspirado na paixão que Walt Disney tinha em explorar.

Zona de entretenimento que foi inspirada no filme do Rei Leão

Entre as várias atrações do "palácio em alto mar", encontraremos ainda o Walt Disney Theatre, que irá ter uma programação própria, com tradicionais êxitos da Disney, como A Bela e o Monstro, mas também um novo espetáculo no estilo Broadway, mas ainda não foram reveladas mais informações.