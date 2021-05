Basta um copo de vinho para causar danos no cérebro, diz novo estudo

De acordo com umda Universidade de Oxford, no Reino Unido, não existe um nível "seguro" quando se trata de consumo de álcool, e seja qual for a quantidade que consuma, corre o risco de estar a danificar certas zonas do cérebro. Nem um mísero copo de vinho.Os investigadores trabalharam com uma amostra de 25 mil pessoas no Reino Unido para estudar a relação entre o consumo de álcool e os seus efeitos cerebrais. Os peritos apuraram que otem um efeito na matéria cinzenta do cérebro - "onde a informação é processada" diz, investigadora clínica sénior em Oxford, citada pela CNN."Quanto mais as pessoas bebiam, menor era o volume da sua matéria cinzenta" explica, sobre os resultados do estudo, acrescentando ainda que "o volume do cérebro diminui com a idade e mais severamente com a demência". Assim, "um volume cerebral mais pequeno também prevê um pior desempenho nos testes de memória."A equipa também investigou se certosfaziam a diferença no impacto do. Descobriram que não havia um nível "seguro" de consumo - o que significa que consumir qualquer quantidade de álcool foi sempre pior do que não o beber. Também não encontraram provas de que o tipo de bebida - tal como- afetasse os danos causados ao cérebro. "Como ainda temos de encontrar uma 'cura' para doenças neurodegenerativas como a demência, o conhecimento de fatores que podem prevenir danos cerebrais é importante para a saúde pública", esclareceu ainda Anya Topiwala.