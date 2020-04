Kanye West mostra recibos para entrar na lista dos mais ricos do mundo

Quando, em agosto de 2019, Kanye West foi capa da revista Forbes, o que poderia ter sido uma vitória para muitos, não deixou o cantor norte-americano nada contente. Nessa edição, a revista abordou o sucesso da coleção de ténis Yeezy do cantor, usando a palavra milionário para o descrever. Contudo, West não ficou muito satisfeito com a classificação escolhida pela revista de negócios, mencionando que multimilionário teria sido a palavra mais correta.

Segundo a revista Forbes, o cantor protestou enviando mensagens aos editores da revista. Além disso, o cantor demonstrou também o seu desacordo em diversos eventos públicos. Como por exemplo, durante o Fast Company Innovation Festival em Nova Iorque em 2019, onde afirmou como forma de provocação, que se ele quisesse poderia mudar o seu nome para "Christian Genius Billionaire". Os desentendimentos não ficaram por aqui.

Em abril deste ano, a revista Forbes divulgou a sua lista anual das personalidades mais ricas do mundo e West não estava incluído, o que provocou de imediato uma reação do cantor. De acordo com a Forbes, Kanye enviou uma mensagem para a revista: "sabem o que estão a fazer. Estão a brincar comigo e eu não vou ficar-me nem aguentar mais em nome de Jesus". Kanye acusou ainda a revista de negócios de o suprimir da lista devido à sua raça.

Kanye West não conseguiu ficar parado e resolveu pedir à sua equipa para fornecer os dados financeiros da sua empresa, Kanye, Inc, que incluiu a marca de moda Yeezy. A Forbes foi obrigada a corrigir o valor estimado do património do cantor para 1,3 mil milhões de dólares. Contudo, o cantor, ainda não satisfeito, enviou uma mensagem à Forbes afirmando, que "são 3 mil milhões. Já que ninguém da Forbes sabe contar". A revista mantém o número, admitindo, ainda assim, que West é, de facto, multimilionário.