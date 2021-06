Euro 2020: Tudo isto é fado e venha a França

O filósofo alemão Immanuel Kant postulou no século XVIII que "todo o conhecimento humano começou com intuições, passou a conceitos e, daí, a ideias." No relvado do Estádio Allianz Arena, em Munique, durante o embate entre Portugal e Alemanha ficou provado que, para garantir o apuramento para a próxima fase, não basta a Portugal usar o senso comum e ter crença nos Santos Populares. É preciso pensar.

Ignorando a lógica, o Eng. Fernando Santos montou uma equipa à sua imagem e semelhança, com cautelas e conservadorismo. O plano parecia resultar, com a seleção a lograr abrir a partida com um golo, aos 15 minutos, do suspeito do costume, Ronaldo. Num sprint após um canto defensivo, Ronaldo fez o que melhor sabe e igualou Miroslav Klose como melhor marcador europeu em Euros e Mundiais. Em consequência disso, deixou Portugal a vencer por 1-0. Aos 35 minutos, Rúben Dias corrigiu o erro, colocou intuitivamente o pé na bola e marcou um autogolo. Quatro minutos depois, Raphaël Guerreiro acertou na própria baliza e aumentou a vantagem da tribo germânica. A perder por 2-1 ao intervalo, a seleção portuguesa entrou em colapso com os golos de Gosens, o homem do jogo, e de Kai Havertz, que, com Rüdiger, transformaram o lado direito da defesa nacional numa "autobahn" sem limite de velocidade – Nélson Semedo ainda hoje deve estar a olhar por cima do ombro a ver passar laterais, extremos, médios ofensivos e panzers rumo à baliza do pobre Rui Patrício.

Diogo Jota, o menino bonito do Liverpool, ainda reduziu para 4-2, depois das revitalizadoras entradas de Renato Sanches e João Moutinho, mas o fado estava traçado: vamos para a terceira jornada, de calculadora científica na mão, para mais um dramático jogo contra França, que vem de um empate com a Hungria. Como enfatizaram inúmeras vezes os comentadores do jogo na televisão: "O futebol é isto."

A segunda jornada da fase de grupos terminou com um confronto entre Espanha e Polónia, num jogo em que uma vez mais os espanhóis tiveram mais posse de bola (77%), mais remates (12) e mais passes (707) e não foram além do empate a um golo. São dois pontos em seis possíveis para a equipa de Luis Enrique, que parece encarar a prática do tiki-taka como um fim em si mesmo e não como um meio para ganhar jogos. Na próxima jornada, frente à Eslováquia, que perdeu com a Suécia por 1-0, os espanhóis precisam de vencer. Um novo empate e a equipa arrisca-se a ficar pelo caminho, pelo que os vencedores das edições de 2008 e 2012 terão de ir buscar toda a sua fúria ao fundo do baú de recordações, deixar de trocar bolas entre si e tentar chegar à baliza do adversário com mais pragmatismo do que jogadas românticas.

A jornada 2 deste Euro começou com um embate de vizinhos, entre Rússia e Finlândia. Em São Petersburgo, a seleção da casa mostrou que talvez tenha força para garantir o apuramento para a próxima fase ao vencer o adversário nórdico pela margem mínima. Depois de uma derrota com a Bélgica, os jogadores russos foram agora elogiados unanimemente pelos meios de comunicação afetos ao regime, e até Putin, no intervalo de um encontro com Joe Biden, deu os parabéns aos rapazes. De volta à realidade, os eslavos estão empatados com a Finlândia, com 3 pontos, num grupo em que a Bélgica, após derrotar a Dinamarca por 1-0, é líder e está apurada. As restantes decisões ficam para a última ronda.

No Grupo A, a Itália transformou-se na primeira equipa a garantir o apuramento para os oitavos de final, com uma segunda vitória por 3-0, desta vez frente a uma impotente Suíça. Os italianos, que são apontados como grandes favoritos, têm seis pontos, seis golos marcados e zero sofridos. Na outra partida do grupo, o País de Gales, onde joga o rei das assistências Gareth Bale (2), venceu a Turquia por 2-0, com golos de Aaron Ramsey e Connor Roberts, e, com 4 pontos, está lançado para atingir a próxima fase.

Além de belgas e italianos, também a ‘Laranja Mecânica’, do país outrora conhecido como Holanda, garantiu já o apuramento. Com uma vitória convincente contra a Áustria, os Países Baixos estão invictos, com apenas dois golos sofridos e cinco marcados. O apuramento, no grupo C, é agora uma disputa entre Áustria e Ucrânia, que venceu sem surpresa a estreante Macedónia do Norte.

Em Wembley, o Inglaterra x Escócia ditou um entediante empate sem golos. Após a derrota com a República Checa, o empate serve para já aos escoceses que, para evitarem um prematuro ‘exit’ da Europa do futebol, terão de vencer a Croácia na última ronda do Grupo D. O empate entre checos e croatas deixou tudo em aberto, num grupo que nos dará provavelmente algumas das partidas mais ‘loucas’ da jornada 3.

Quanto a Portugal, resta esperar por uma repetição da final do 2016, sem Éder, mas com um Cristiano Ronaldo à altura do desafio gaulês.