Viver

As cores menos óbvias inspiraram a nova linha da Mango Home

“Inhabited Colours” é o nome da nova coleção da Mango Home que marca a entrada na meia estação. A coleção oferece a transição perfeita para os tons mais frios em peças de decoração, cerâmicas, almofadas e roupa de cama.

Nova Coleção Mango Home
Nova Coleção Mango Home Foto: DR
09 de outubro de 2025 | Inês Costa / com Maria Salgueiro

O traz, inevitavelmente, uma mudança de tempo, acompanhada de novas vontades e de um humor diferente. Depois da animação do verão e dos tempos caóticos do regresso às rotinas com a , a nova estação instala-se, trazendo consigo uma procura por maior tranquilidade e calma. L, resgatar malhas e renovar ou o ambiente de acordo com a nova estação, que pede mantas, almofadas e mais roupa de cama. Se tem vontade de se rodear de conforto, a nova coleção da  quer proporcionar exatamente isso. Pelo menos, é essa a sensação que o editorial evoca.

A coleção "Inhabited Colours" da Mango Home traz tons de outono para a casa
A coleção "Inhabited Colours" da Mango Home traz tons de outono para a casa Foto: DR

Inspirada na riqueza das cores menos comuns do outono, a linha “Inhabited Colours” apresenta a transição perfeita para os tons mais frios e escuros, com violetas, rosa velho, verde sage e uma junção de azul-aço e azul-petróleo, combinados em padrões de riscas, xadrez, geométricos e florais. As novas texturas e a paleta de cores são refletidas em loiças de mesa em , copos de vidro borossilicato com bases geométricas, edredons, almofadas e vasos produzidos em Portugal

Mango Home lança coleção "Inhabited Colours" com tons de outono para casa
Mango Home lança coleção "Inhabited Colours" com tons de outono para casa Foto: DR

A linha Mango Home foi lançada em 2021 como uma extensão de artigos para casa da marca de roupa espanhola. Inicialmente surgiu com apenas uma coleção cápsula de têxteis mas rapidamente expandiu-se para coleções de cama, cozinha, mesa, louças, casa de banho, decoração, utensílios domésticos e até mobiliário.

Mango Home lança coleção "Inhabited Colours" para a transição outonal
Mango Home lança coleção "Inhabited Colours" para a transição outonal Foto: DR

Nesta coleção, os preços variam entre os €4,99 - valor de um copo de vidro -, e os €99,99 - valor de um edredão de veludo de algodão -, posicionando-se com valores competitivos em relação à concorrente direta, Zara Home, do grupo Inditex.

Atualmente, a Mango Home conta com apenas em Barcelona, inaugurada em abril deste ano na cidade onde a marca foi fundada. Ainda assim, os produtos estão disponíveis na loja online em mais de 30 países, incluindo Portugal.

Relacionadas
Casper Ruud é o novo embaixador global da Mango Man

Casper Ruud é o novo embaixador global da Mango Man

O norueguês assume o rosto da campanha Essentials, onde leva para fora do court a mesma elegância serena e precisão que definem o seu jogo. A parceria reforça a ligação entre desporto e moda, unindo dedicação, detalhe e autenticidade.

Mais Lidas