As cores menos óbvias inspiraram a nova linha da Mango Home
“Inhabited Colours” é o nome da nova coleção da Mango Home que marca a entrada na meia estação. A coleção oferece a transição perfeita para os tons mais frios em peças de decoração, cerâmicas, almofadas e roupa de cama.
O regresso do outono traz, inevitavelmente, uma mudança de tempo, acompanhada de novas vontades e de um humor diferente. Depois da animação do verão e dos tempos caóticos do regresso às rotinas com a reentré, a nova estação instala-se, trazendo consigo uma procura por maior tranquilidade e calma. Limpar a casa a fundo, resgatar malhas e renovar ou redecorar o ambiente de acordo com a nova estação, que pede mantas, almofadas e mais roupa de cama. Se tem vontade de se rodear de conforto, a nova coleção da Mango Home quer proporcionar exatamente isso. Pelo menos, é essa a sensação que o editorial evoca.
Inspirada na riqueza das cores menos comuns do outono, a linha “Inhabited Colours” apresenta a transição perfeita para os tons mais frios e escuros, com violetas, rosa velho, verde sage e uma junção de azul-aço e azul-petróleo, combinados em padrões de riscas, xadrez, geométricos e florais. As novas texturas e a paleta de cores são refletidas em loiças de mesa em cerâmica, copos de vidro borossilicato com bases geométricas, edredons, almofadas e vasos produzidos em Portugal.
A linha Mango Home foi lançada em 2021 como uma extensão de artigos para casa da marca de roupa espanhola. Inicialmente surgiu com apenas uma coleção cápsula de têxteis mas rapidamente expandiu-se para coleções de cama, cozinha, mesa, louças, casa de banho, decoração, utensílios domésticos e até mobiliário.
Nesta coleção, os preços variam entre os €4,99 - valor de um copo de vidro -, e os €99,99 - valor de um edredão de veludo de algodão -, posicionando-se com valores competitivos em relação à concorrente direta, Zara Home, do grupo Inditex.
Atualmente, a Mango Home conta com apenas uma loja física em Barcelona, inaugurada em abril deste ano na cidade onde a marca foi fundada. Ainda assim, os produtos estão disponíveis na loja online em mais de 30 países, incluindo Portugal.
