A The Feeting Room tem uma nova loja em Lisboa
A concept store de referência abriu oficialmente o seu quarto espaço e escolheu o LxFactory para consolidar a sua presença na capital.
Fundada no Porto, em 2015, a The Feeting Room nasceu como um espaço de descoberta de calçado independente e de marcas emergentes, mas rapidamente alargou a sua curadoria para o vestuário, acessórios e lifestyle. Não ficando por aí, nos últimos anos, o grupo tem vindo a expandir a sua identidade através de novos espaços, conceitos e até marcas próprias. Em 2022 inaugurou, no Porto, a LOT – Labels of Tomorrow, um espaço que reúne retalho, brunch house, bar de cocktails e galeria de arte (em parceria com a galeria Underdogs); já, mais recentemente, em 2024, fundaram a Coup D’État - uma marca de moda, com produção 100% local, inspirada na herança cultural e revolucionária do país.
Hoje, a The Feeting Room afirma-se como um lugar de encontro entre moda, cultura e comunidade, onde o design, a arte e o lifestyle coexistem de forma autêntica e criativa. E por isso o grupo escolheu o LxFactory, a localização que representa perfeitamente essa energia criativa, para abrir o seu quarto espaço e o segundo em Lisboa, consolidando a sua presença na capital.
A loja do LxFactory, que conta com 220 metros quadrados, segue a filosofia da marca: curadoria de moda independente e lifestyle, adaptada ao espírito da localização e do público que o visita, num ambiente que convida à descoberta e à experiência. A curadoria é feita de marcas nacionais e internacionais; entre elas destacam-se AY Studios, Base, Camper, Coolway, Corlin, FRNCH, Guaba, Hoff, Hvisk, Kaweco, Lemonade, Lemon Jelly, Loja Três, Maison Matine, Malin+Goetz, Mas 1, M. Carlota, Melissa, Mishmash, Nobrand, Pompeii, Rains, RVLT, Sanjo, SCRT, SKFK, Sopro, Thinking MU e Underdogs.
Para além destas, a Coup D’État - a marca orginal do grupo, será protagonista. E foi nesse sentido, para marcar a inauguração da loja, que lançaram duas peças exclusivas Coup D’État x The Feeting Room LX Factory de edição limitada: um lenço e uma T-shirt.
