Casper Ruud é o novo embaixador global da Mango Man

Há atletas que se distinguem não só pelo talento, como também pela forma como habitam o silêncio entre os pontos, a serenidade no meio da pressão e a elegância natural que transcende o desporto. Casper Ruud é um desses casos. O tenista norueguês, nascido em Oslo em 1998, construiu a sua carreira numa combinação rara de disciplina, paciência e consistência, qualidades que o levaram ao top 10 mundial e a disputar finais de torneios do Grand Slam, entre eles o Roland Garros e o US Open. Fiel às origens, segue os passos do pai, Christian Ruud, também ele ex-profissional, mas já com uma identidade muito própria: a de um jogador que prefere deixar que o seu ténis fale por si.

É precisamente essa presença contida, quase minimalista, mas carregada de significado, que agora o leva para fora dos courts. Ruud foi anunciado como o novo embaixador global da Mango Man, tornando-se o rosto da mais recente campanha da linha Essentials, fotografada por James Brodribb. Mais do que uma colaboração, trata-se de uma ponte entre dois mundos que partilham valores comuns: a procura pela perfeição no detalhe, a valorização da durabilidade e o compromisso silencioso com a qualidade

Sob o lema "Craft Your Own Story", o tenista encarna a ideia de que o estilo pode ser, tal como o desporto, uma forma de expressão da identidade e da personalidade. Se no ténis cada gesto é calculado e cada movimento tem intenção, também nesta coleção cada peça foi pensada com precisão - dos sobretudos às camisolas, das calças de alfaiataria às tonalidades neutras que se combinam entre si. Com esta nova faceta, o norueguês reafirma-se como muito mais do que um atleta: é um símbolo de uma geração que encontra na serenidade e no equilíbrio uma forma de força. E, tal como no court, também aqui a sua presença não grita, mas impõe-se.

Jogador de ténis Casper Rudd é o novo embaixador da Mango Man Foto: James Brodribb / ©MANGO

O que significou para si ser convidado para se tornar o novo embaixador da Mango Man?

Sinceramente, é uma grande honra. Conheço a Mango Man há muito tempo e fazer parte dela é muito emocionante. Tornar-se embaixador global de qualquer marca é muito especial e, ao mesmo tempo, acarreta uma grande responsabilidade. Estou muito ansioso pelo trabalho que vamos realizar juntos.

De que forma se identifica com o conceito “Craft Your Own Story”, que está no centro desta campanha?

"Craft Your Own Story" basicamente significa assumir o controlo da nossa viagem, moldar o nosso caminho através das escolhas que fazemos, do trabalho que dedicamos e da forma como nos expressamos. No ténis e na vida, nada nos é dado de mão beijada. Temos de nos esforçar e criar a nossa própria jornada, por isso, para mim, trata-se de construir o nosso próprio caminho.

Casper Rudd personifica o conceito "Craft Your Own Story" Foto: James Brodribb / ©MANGO

Como descreveria a ligação entre o seu estilo pessoal fora do campo e a coleção ESSENTIALS?

A coleção tem a ver com qualidade e design simples, roupas que se podem usar em qualquer ocasião e que permanecerão na moda por muito tempo. Gosto de manter as coisas simples, confortáveis e clássicas, por isso encaixa-se muito bem no meu estilo pessoal.

O ténis exige precisão e consistência. Acha que esses valores também se refletem na forma como se veste?

Sim, com certeza. Não gosto de complicar as coisas, por isso opto por looks simples que funcionam sempre.

O tenista veste um fato da coleção ESSENTIALS Foto: James Brodribb / ©MANGO

Quais as peças da coleção Essentials que combinam melhor com o seu gosto e com o seu dia a dia?

Gosto muito dos casacos à medida, assentam-me bem e combinam com o tipo de estilo com que me sinto confortável. As camisas também são ótimas; posso usá-las em qualquer lugar e ficam sempre bem. São fáceis de usar e combinam com praticamente tudo o que faço fora do campo.

Como vê o papel da moda na expressão da identidade de um atleta profissional?

É importante, porque é outra forma de mostrar quem somos fora do desporto. No campo, todos usamos roupa de ténis, mas fora dele, a moda dá-nos a oportunidade de mostrar um pouco mais da nossa personalidade.