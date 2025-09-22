Casper Ruud é o novo embaixador global da Mango Man
O norueguês assume o rosto da campanha Essentials, onde leva para fora do court a mesma elegância serena e precisão que definem o seu jogo. A parceria reforça a ligação entre desporto e moda, unindo dedicação, detalhe e autenticidade.
Há atletas que se distinguem não só pelo talento, como também pela forma como habitam o silêncio entre os pontos, a serenidade no meio da pressão e a elegância natural que transcende o desporto. Casper Ruud é um desses casos. O tenista norueguês, nascido em Oslo em 1998, construiu a sua carreira numa combinação rara de disciplina, paciência e consistência, qualidades que o levaram ao top 10 mundial e a disputar finais de torneios do Grand Slam, entre eles o Roland Garros e o US Open. Fiel às origens, segue os passos do pai, Christian Ruud, também ele ex-profissional, mas já com uma identidade muito própria: a de um jogador que prefere deixar que o seu ténis fale por si.
É precisamente essa presença contida, quase minimalista, mas carregada de significado, que agora o leva para fora dos courts. Ruud foi anunciado como o novo embaixador global da Mango Man, tornando-se o rosto da mais recente campanha da linha Essentials, fotografada por James Brodribb. Mais do que uma colaboração, trata-se de uma ponte entre dois mundos que partilham valores comuns: a procura pela perfeição no detalhe, a valorização da durabilidade e o compromisso silencioso com a qualidade
Sob o lema "Craft Your Own Story", o tenista encarna a ideia de que o estilo pode ser, tal como o desporto, uma forma de expressão da identidade e da personalidade. Se no ténis cada gesto é calculado e cada movimento tem intenção, também nesta coleção cada peça foi pensada com precisão - dos sobretudos às camisolas, das calças de alfaiataria às tonalidades neutras que se combinam entre si. Com esta nova faceta, o norueguês reafirma-se como muito mais do que um atleta: é um símbolo de uma geração que encontra na serenidade e no equilíbrio uma forma de força. E, tal como no court, também aqui a sua presença não grita, mas impõe-se.
O que significou para si ser convidado para se tornar o novo embaixador da Mango Man?
Sinceramente, é uma grande honra. Conheço a Mango Man há muito tempo e fazer parte dela é muito emocionante. Tornar-se embaixador global de qualquer marca é muito especial e, ao mesmo tempo, acarreta uma grande responsabilidade. Estou muito ansioso pelo trabalho que vamos realizar juntos.
De que forma se identifica com o conceito “Craft Your Own Story”, que está no centro desta campanha?
"Craft Your Own Story" basicamente significa assumir o controlo da nossa viagem, moldar o nosso caminho através das escolhas que fazemos, do trabalho que dedicamos e da forma como nos expressamos. No ténis e na vida, nada nos é dado de mão beijada. Temos de nos esforçar e criar a nossa própria jornada, por isso, para mim, trata-se de construir o nosso próprio caminho.
Como descreveria a ligação entre o seu estilo pessoal fora do campo e a coleção ESSENTIALS?
A coleção tem a ver com qualidade e design simples, roupas que se podem usar em qualquer ocasião e que permanecerão na moda por muito tempo. Gosto de manter as coisas simples, confortáveis e clássicas, por isso encaixa-se muito bem no meu estilo pessoal.
O ténis exige precisão e consistência. Acha que esses valores também se refletem na forma como se veste?
Sim, com certeza. Não gosto de complicar as coisas, por isso opto por looks simples que funcionam sempre.
Quais as peças da coleção Essentials que combinam melhor com o seu gosto e com o seu dia a dia?
Gosto muito dos casacos à medida, assentam-me bem e combinam com o tipo de estilo com que me sinto confortável. As camisas também são ótimas; posso usá-las em qualquer lugar e ficam sempre bem. São fáceis de usar e combinam com praticamente tudo o que faço fora do campo.
Como vê o papel da moda na expressão da identidade de um atleta profissional?
É importante, porque é outra forma de mostrar quem somos fora do desporto. No campo, todos usamos roupa de ténis, mas fora dele, a moda dá-nos a oportunidade de mostrar um pouco mais da nossa personalidade.
