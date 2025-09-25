Palmarès. Quando a alfaiataria masculina encontra a poesia do gesto
Entre o rigor da alfaiataria e a delicadeza inesperada do cetim, este lançamento anuncia o novo caminho estético da casa francesa.
Sob a chancela de Kim Jones, no seu último gesto à frente da Dior masculina, os sapatos Palmarès assumem um lugar central na coleção Winter 2025-2026 — vestígio de uma assinatura estética que agora abre caminho a novas direções. Neste drop, os Palmarès — mocassins e botas de cano curto — surgem como instrumentos de expressão, trabalhados em pele com acabamento que sugere pátina e adornados por um laço de cetim que oscila entre a firmeza da estrutura e um sopro de delicadeza.
A assinatura "Dior", gravada com discrição no salto e na sola, funciona como selo subtil de autenticidade, legitimando o modelo sem necessidade de excessos. O laço de cetim, mais do que ornamento, introduz uma tensão elegante entre o masculino e o feminino, entre a força do corte e a suavidade do detalhe.
Na passerelle do desfile masculino, os Palmarès revelaram-se elo essencial entre as peças e o movimento dos corpos. Não são meros acessórios decorativos, respondem ao ritmo dos casacos, dialogam com os volumes da silhueta e reforçam as proporções de cada look. Assim, confirmam que o passo do homem Dior não é casual: é pensado, medido e coreografado.
Este lançamento Palmarès afirma-se como ponte para o que virá. Não é um fecho de ciclo, mas um convite: revisitar o legado, desafiá-lo e fazê-lo convergir com uma visão que se prepara para um novo começo com Jonathan Anderson. Os sapatos falam — discretamente — de continuidade e transformação.
Um dia na vida de Vitor Costa: “Mentes criativas estão na vanguarda de todos os negócios”
Poucos sabem que a marca portuguesa de sapatilhas Sanjo se refere a São João da Madeira onde começaram a ser produzidas. Ainda no Norte, a imagem está hoje a cargo do diretor criativo Vitor Costa.
Casper Ruud é o novo embaixador global da Mango Man
O norueguês assume o rosto da campanha Essentials, onde leva para fora do court a mesma elegância serena e precisão que definem o seu jogo. A parceria reforça a ligação entre desporto e moda, unindo dedicação, detalhe e autenticidade.
A The Feeting Room tem uma nova loja em Lisboa
A concept store de referência abriu oficialmente o seu quarto espaço e escolheu o LxFactory para consolidar a sua presença na capital.
Resale Gallery regressa ao 8Marvila em modo pop-up com peças de luxo
O Resale Gallery, um projeto com conceito de luxo sustentável, está de volta para um evento pop-up de 18 a 21 de setembro, entre as 12h e as 20h, e conta com cerca de 200 novas peças de designer e marcas de luxo.
Estas são algumas das imagens que ficaram para a história da moda pelo seu conteúdo pouco consensual.
Alguns designers associaram-se a grandes marcas de desporto como a Sacai com a Nike, Junya Watanabe com a New Balance e os designers Craig Green e Wales Bonner com a Adidas. Outros lançaram os seus próprios modelos que nem por isso são menos cool.
Em sets de filmes, na praia, de férias em destinos idílicos, Jane Birkin, Joan Collins, Ava Gardner ou Claudia Cardinale estão entre as mulheres mais emblemáticas e bonitas de sempre, aqui em pleno verão.
Gabriel-Kane Day-Lewis é músico e modelo e vive entre Nova Iorque e Paris. Um ícone de estilo, aos 25 está a perseguir uma carreira em nome próprio, e Hollywood já lhe piscou o olho.