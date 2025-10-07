Estilo / Beleza & Bem-Estar

Hotel Vermelho, em Melides, tem um novo menu de SPA

Os novos serviços vêm reforçar a abordagem holística de bem-estar, com massagens para combater o jet lag e uma linha de tratamentos ayurvédicos.

Sala do Spa Vermelho
Sala do Spa Vermelho Foto: DR
07 de outubro de 2025 | Inês Costa / com Maria Salgueiro

A pensar em todos os que procuram cuidar de si de uma forma global e sustentável, o Spa do , fundado por , em , apresenta uma proposta única, que vai reforçar a sua r e que pretende romper com os habituais padrões dos spas mais convencionais. Há agora massagens desenhadas para combater o jet lag, sessões Relax & Renew que revitalizam o corpo dos pés à cabeça, e ainda tratamentos faciais como o The Legendary Glow Facial ou o Vermelho Secret Radiant Gold Experience, um tratamento enriquecido com ácido hiálurónico, colagénio e ouro líquido 24K. 


Sala do Spa do Hotel Vermelho SPA em Melides
Sala do Spa do Hotel Vermelho SPA em Melides Foto: DR

Além de uma coleção de massagens exclusivas, o destaque vai para a apresentação de um seleção de tratamentos ayurvédicos especializados, conduzidos por uma equipa de profissionais experientes liderada por Timóteo Carmo, terapeuta reconhecido pela Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda. O menu disponibiliza massagens concebidas com base na sabedoria desta medicina tradicional indiana, como a massagem Abhyanga que, através do diagnóstico do dosha realizado no pulso, permite que o terapeuta selecione o óleo mais adequado para o cliente. É uma das estrelas do menu, assim como o tratamento Shirodhara & Shiroabhyanga, um dos rituais de harmonização mais importantes da Ayurveda, marcado pelo derramamento do óleo ou leite na testa. 

Novo menu no Vermelho Spa de Melides com massagens e tratamentos ayurvédicos
Novo menu no Vermelho Spa de Melides com massagens e tratamentos ayurvédicos Foto: DR

Mais do que simples massagens, uma visita ao SPA do Vermelho começa sempre com uma conversa exploratória entre o terapeuta e o cliente, essencial na personalização de cada tratamento. Segue-se ainda um momento de “aconselhamento a nível de rituais, alimentação ou do sono”, explica Timóteo Carmo em comunicado de imprensa, “mas também o momento do ritual do chá no final da sessão, para a pessoa se restabelecer e se reconectar consigo própria”. 

Os tratamentos são sempre individuais, para evitar a transmissão energética entre duas pessoas, e são realizados mediante reserva. 

Relacionadas
Como cuidar da barba: dicas de um especialista

Como cuidar da barba: dicas de um especialista

Conseguir uma pilosidade facial farta, bonita e lustrosa vai muito além de a deixar crescer: exige cuidados específicos, produtos certos e alguma disciplina. O barbeiro Reinaldo Ribeiro Junior partilhou connosco os principais erros a evitar e os segredos para manter a barba saudável e cheia de estilo.

7 velas de luxo com fragrâncias aconchegantes

Sete velas de luxo com fragrâncias aconchegantes

O mercado das velas perfumadas está a sofrer uma expansão a nível mundial — e as casas de luxo estão aqui para acompanhar a tendência. Da Loewe à Dyptique, reunimos nesta lista fragrâncias inesquecíveis para aconchegar a casa com sofisticação.

Mais Lidas