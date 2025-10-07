Hotel Vermelho, em Melides, tem um novo menu de SPA

A pensar em todos os que procuram cuidar de si de uma forma global e sustentável, o Spa do Hotel Vermelho, fundado por Christian Louboutin, em Melides, apresenta uma proposta única, que vai reforçar a sua abordagem holística de bem-estar e que pretende romper com os habituais padrões dos spas mais convencionais. Há agora massagens desenhadas para combater o jet lag, sessões Relax & Renew que revitalizam o corpo dos pés à cabeça, e ainda tratamentos faciais como o The Legendary Glow Facial ou o Vermelho Secret Radiant Gold Experience, um tratamento enriquecido com ácido hiálurónico, colagénio e ouro líquido 24K.





Sala do Spa do Hotel Vermelho SPA em Melides Foto: DR

Além de uma coleção de massagens exclusivas, o destaque vai para a apresentação de um seleção de tratamentos ayurvédicos especializados, conduzidos por uma equipa de profissionais experientes liderada por Timóteo Carmo, terapeuta reconhecido pela Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda. O menu disponibiliza massagens concebidas com base na sabedoria desta medicina tradicional indiana, como a massagem Abhyanga que, através do diagnóstico do dosha realizado no pulso, permite que o terapeuta selecione o óleo mais adequado para o cliente. É uma das estrelas do menu, assim como o tratamento Shirodhara & Shiroabhyanga, um dos rituais de harmonização mais importantes da Ayurveda, marcado pelo derramamento do óleo ou leite na testa.

Novo menu no Vermelho Spa de Melides com massagens e tratamentos ayurvédicos Foto: DR

Mais do que simples massagens, uma visita ao SPA do Vermelho começa sempre com uma conversa exploratória entre o terapeuta e o cliente, essencial na personalização de cada tratamento. Segue-se ainda um momento de “aconselhamento a nível de rituais, alimentação ou do sono”, explica Timóteo Carmo em comunicado de imprensa, “mas também o momento do ritual do chá no final da sessão, para a pessoa se restabelecer e se reconectar consigo própria”.

Os tratamentos são sempre individuais, para evitar a transmissão energética entre duas pessoas, e são realizados mediante reserva.