Hotel Vermelho, em Melides, tem um novo menu de SPA
Os novos serviços vêm reforçar a abordagem holística de bem-estar, com massagens para combater o jet lag e uma linha de tratamentos ayurvédicos.
A pensar em todos os que procuram cuidar de si de uma forma global e sustentável, o Spa do Hotel Vermelho, fundado por Christian Louboutin, em Melides, apresenta uma proposta única, que vai reforçar a sua abordagem holística de bem-estar e que pretende romper com os habituais padrões dos spas mais convencionais. Há agora massagens desenhadas para combater o jet lag, sessões Relax & Renew que revitalizam o corpo dos pés à cabeça, e ainda tratamentos faciais como o The Legendary Glow Facial ou o Vermelho Secret Radiant Gold Experience, um tratamento enriquecido com ácido hiálurónico, colagénio e ouro líquido 24K.
Além de uma coleção de massagens exclusivas, o destaque vai para a apresentação de um seleção de tratamentos ayurvédicos especializados, conduzidos por uma equipa de profissionais experientes liderada por Timóteo Carmo, terapeuta reconhecido pela Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda. O menu disponibiliza massagens concebidas com base na sabedoria desta medicina tradicional indiana, como a massagem Abhyanga que, através do diagnóstico do dosha realizado no pulso, permite que o terapeuta selecione o óleo mais adequado para o cliente. É uma das estrelas do menu, assim como o tratamento Shirodhara & Shiroabhyanga, um dos rituais de harmonização mais importantes da Ayurveda, marcado pelo derramamento do óleo ou leite na testa.
Mais do que simples massagens, uma visita ao SPA do Vermelho começa sempre com uma conversa exploratória entre o terapeuta e o cliente, essencial na personalização de cada tratamento. Segue-se ainda um momento de “aconselhamento a nível de rituais, alimentação ou do sono”, explica Timóteo Carmo em comunicado de imprensa, “mas também o momento do ritual do chá no final da sessão, para a pessoa se restabelecer e se reconectar consigo própria”.
Os tratamentos são sempre individuais, para evitar a transmissão energética entre duas pessoas, e são realizados mediante reserva.
