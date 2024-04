Arte, moda e lifestyle na Avenida Open Week

Muitas atividades têm lugares limitados, por isso é recomendável fazer a inscrição prévia até 28 de abril. Foto: DR

Durante sete dias, diversos estabelecimentos ao longo da Avenida da Liberdade receberão os visitantes com uma programação repleta de atividades exclusivas. Desde, passando porque revelam a história e a cultura desta área única da cidade, há algo para todos os gostos e interesses.Os participantes poderão testaronde aprenderão os segredos da gastronomia de alta qualidade,para descobrir os segredos da mixologia, e atépara explorar o mundo da alta joalheria. Para os amantes da escrita criativa, haverá sessões especiais onde poderão aprimorar as suas habilidades literárias.Além disso, os visitantes terão a oportunidade de participar em, assistir a, explorar exposições de arte com visitas guiadas e muito mais. A Avenida Open Week oferece um contacto privilegiado e exclusivo com alguns dos locais mais prestigiados da cidade, prometendo despertar os sentidos e proporcionar experiências inesquecíveis.Muitas atividades, por isso é recomendável fazer a, indicando o local, dia e hora desejados. Consulte o programa completo noe prepare-se para mergulhar na elegância e sofisticação da Avenida da Liberdade durante a Avenida Open Week.