Debater tecnologia, arte contemporânea e música

Sob o tema da "Coexistência", a cidade de Braga recebe pela segunda vez uma bienal que se foca em explorar as ligações entre arte contemporânea, tecnologia e liberdade, destacando como a primeira pode ser tanto uma força disruptiva quanto um instrumento para promover valores fundamentais da sociedade.Numa atmosfera que combina o antigo e o moderno,, proporcionando uma experiência imersiva que convida os visitantes a refletirem sobre o papel da tecnologia na sociedade contemporânea. Esperam-se mais dedistribuídas em quatro eixos programáticos - performance, pensamento, exposições e mediação.Destacando-se neste eixo está o renomado artista sonoro e visualcom o novo live-set "Ultratronics". Por sua vez,apresentará uma conferência-performance intrigante, enquanto a duplaoferecerá um espetáculo audiovisual cativante. Não menos fascinante é o projeto audiovisual sci-fi dee a colaboração entre a, ambos prometendo expandir os limites da imaginação e da tecnologia.No, as obras selecionadas destacam-se pelsa capacidade de resistência e revolução ideológica, em comemoração ao. Entre os, cujas obras refletem a importância da arte, da imaginação e da ficção como formas de resistência em tempos de mudança e transformação social.Asreúnem especialistas e pensadores de renome, como. Essas sessões explorarão questões cruciais, como a integração da inteligência artificial na sociedade, os desafios políticos das tecnologias contemporâneas e a importância do whistleblowing para expor irregularidades sociais, económicas e políticas.O INDEX faz parte dono domínio das Media Arts, destacando o compromisso da cidade em promover a interseção entre arte, tecnologia e cultura. Com espaços como o Theatro Circo, gnration, Mosteiro de Tibães, Museu Nogueira da Silva e Galeria do Paço - Reitoria da Universidade do Minho como sede da bienal, Braga reafirma o seu papel como um centro dinâmico para a criatividade e a inovação.