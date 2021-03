Há 9 anos que Michael Jordan tenta vender a sua mansão de 14 milhões

Em 1991, Michael Jordan adquiriu uma excêntrica mansão em Illinois, em Highland Park, por 2 milhões de dólares. Foi no ano em que ganhou o seu primeiro campeonato da NBA com os Chicago Bulls.



De acordo com o New York Post, há nove anos que o ex-jogador de basquetebol tem esta propriedade à venda, mas ainda não fechou negócio. Em 2012, quando a mansão chegou ao mercado, custava 29 milhões de dólares, mas o valor baixou até aos atuais 14.8 milhões de dólares.

Não foi a primeira vez que Jordan alterou o preço da casa. Em 2013, o jogador baixou o preço para 21 milhões de dólares, e depois para 16 milhões, até que em 2015 fixou o valor em 14,8 milhões de dólares.



Sabe-se que a casa tem nove quartos e 16 casas de banho, e que foi completamente personalizada de acordo com os gostos de Jordan, desde o portão em ferro forjado com o número 23 (o seu número de jogador), até ao campo de basquetebol interior, sem esquecer o enorme centro de fitness. A lenda da NBA construiu a casa ao longo de quatro anos, terminando em 1995. A casa, de 56.000 metros quadrados, tem três andares, e sofreu uma renovação em 2009.



De acordo com a revista Vanity Fair, a propriedade conta ainda cinco lareiras, cozinha, sala de cinema, salão de jogos, sala de póquer, adega e um campo de ténis ao ar livre. Há também uma guesthouse com três quartos no local e três garagens. Mesmo com a popularidade do documentário The Last Dance (da ESPN e Netflix) sobre Jordan e os Chicago Bulls, a casa continua disponível.



Além desta propriedade, Jordan tem ainda duas casas na Carolina do Norte, e vive atualmente numa mansão de 12,4 milhões de dólares na Ilha de Júpiter, Florida, com a mulher, Yvette Prieto.