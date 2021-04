Alejandro Sanz vendeu a sua mansão em Miami por 10 milhões

Sunset Lake e

uma doca privada.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Depois de ter tido a sua casa emà venda durante um ano,foi viver para Madrid com a sua família. A mansão , adquirida em 2011 por 4 milhões de dólares, foi inicialmente posta à venda por 18 milhões de dólares. Sanz baixou o valor para 14,9 milhões, depois para 12,9 milhões, e em agosto acabou por vendê-la por 10.250.000 dólares a um dos empresários da restauração mais bem-sucedidos deA casa tem seis quartos, cinco casas de banho, um estúdio personalizado, um campo de ténis e uma piscina - incluíndo vista para a baía deTudo isto será demolido para dar lugar a uma, pelo menos é esta ambição do novo proprietário, adianta a Forbes Espanha . Não é a primeira remodelação que esta mansão sofre desde a sua construção, em 1993. Foi renovada em 1996, 1997 e em 2007.North Bay Road está entre as áreas de Miami Beach com mais procura no mercado de luxo, nos últimos meses. Em outubro passado, o bilionário fundador dapor uma mansão à beira-mar na 4358 North Bay Road, o que foi um record na área.