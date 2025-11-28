The Lisbon Club55 apresenta a primeira sessão Jazz Iberia

Num dos bairros mais vibrantes de Lisboa, junto ao miradouro de Santa Catarina, com uma vista privilegiada para o rio Tejo, o The Lisbon Club55 abre as portas a um novo formato dedicado ao encontro entre artes e gastronomia. O objetivo é reforçar a vocação do restaurante como clube de artes e cultura. Assim, é lá que o Jazz Iberian terá a sua primeira sessão, no próximo dia 2 de dezembro, a partir das 19h30, transformando o The Lisbon Club55 num autêntico supperclub – ou seja, uma experiência gastronómica especial, com um menu pensado especificamente para o evento, mas na qual só se pode participar comprando um bilhete, porque é também um concerto.

A sessão será inaugurada pelo trio liderado pelo saxofonista e compositor galego Xosé Miguélez, em parceria com a editora e plataforma internacional de jazz No Black Tie. Diretamente da Galiza para Lisboa, este trio traz um som cheio de ritmo e carregado de emoção telúrica – íntimo, cru e luminoso. A atuação promete uma experiência musical intensa num ambiente intimista, marcado pela improvisação e diálogo musical típicos do jazz.

Mas a componente artística desta noite não se esgota na música. Ao mesmo tempo e na mesma sala em que estará a decorrer o concerto, Tomek Sadurski, artista polaco, estará a desenhar ao vivo, numa intervenção visual inspirada pela energia da música que estará a ouvir ali mesmo. Criando um ambiente imersivo onde desenho, música e o ambiente da sala se fundem.

Já a experiência gastronómica estará a cargo do chef Fábio Alves, que criou um menu onde reinterpreta alguns dos mais tradicionais pratos portugueses. Para o prato principal, o chef propõe um Arroz de Alcácer com Cogumelos; Bacalhau à Brás; ou Porco Ibérico com Migas de Feijão e Couve Portuguesa. Já para a sobremesa, apresenta dois grande clássicos: Arroz Doce ou Mousse de Chocolate. O menu inclui bebida de boas-vindas e couvert.

Cartaz Jazz Iberia no The Lisbon Club 55 em Lisboa, com Xosé Miguélez e outros artistas. Foto: DR

Com lugares limitados, esta sessão de estreia do Jazz Iberia em Portugal apresenta dois formatos: o bilhete Jazz Supperclub que custa 110 euros e inclui toda a experiência artística com jantar completo; e um outro, mais barato, o bilhete Jazz Cocktail, que custa 55 euros, e foi pensado para quem quer assistir ao concerto e à intervenção visual, acompanhando apenas com canapés – presunto curado com queijo Serra e abóbora ou tomate com queijo feta – e uma bebida de boas-vindas.

Onde? The Lisbon Club55, Hotel Verride Palácio Santa Catarina, Rua de Santa Catarina, nº 1, Lisboa Quando? Dia 2 de dezembro às 19h30 Reservas? Por email: noblacktie2003@gmail.com ou telefone: 211 573 055