Red Frog celebra o 10º aniversário com novos cocktails

O Red Frog, no n.º 66B da Praça da Alegria, junto à Avenida da Liberdade, reconhecido no The World’s 50 Best Bars, criou uma carta especial para assinalar os seus 10 anos. O novo menu, “DÉ-CA-DA”, chega num momento simbólico para o espaço, reafirmando o território onde este melhor se exprime: no cruzamento entre bar e cozinha, que se tornou a assinatura da casa e é a base da sua identidade.

Red Frog Speakeasy, bar em Lisboa Foto: Tiago Maya

Esta nova carta é o resultado de um exercício criativo que expande o universo dos cocktails clássicos. O ponto de partida foi a estrutura dos cocktails tradicionais, nos quais a equipa trabalhou para reconstruir cada receita ao detalhe, acrescentando camadas adicionais, ingredientes inesperados ou detalhes que alteram por completo o perfil das bebidas. Técnicas como sous vide, fermentações, clarificações ou defumações ajudaram a expandir sabores e a criar combinações ainda mais originais.

Nova carta de cocktails especiais em comemoração ao décimo aniversário do bar Red Frog Foto: Tiago Maya

Das 19 novas criações apresentadas, a Must destaca algumas das propostas mais singulares. O Tomato + Bamboo, por exemplo, é inspirado no katsuobushi – um tipo de conserva que transforma a carne de atum bonito em flocos secos –, troca o peixe pelo tomate e, voilà, um tomatobushi, que leva também Miles Madeira Seco e Mancino Secco, mas o tomate, que passa por um processo de fermentação, envelhecimento, desidratação e defumação, é mesmo o ingrediente estrela. Já o Burn Butter + Martini é inspirado na manteiga de cultura e na técnica de cozinha manteiga queimada, que lhe dá complexidade e notas lácteas tostadas – aqui temos processos de cozedura a baixa temperatura, fermentação e fat washing (técnica de coquetelaria, adaptada da gastronomia, que consiste em infundir uma bebida alcoólica com gorduras para lhe dar novos aromas e texturas). Sem esquecer o Smoke Earl Grey + Boulevadier, que enaltece o chá açoriano e as suas notas fumadas, adicionando-lhe Bulleit Bourbon, Campari e Miles Rainwater Madeira.

Red Frog celebra 10 anos com novo menu de cocktails em Lisboa Foto: Tiago Maya

Entre as sugestões mais surpreendentes está também o Matcha + Ramos Fizz, uma interpretação vegan e contemporânea do icónico cocktail, onde o creme de matcha assegura a proteína necessária para o corpo do Ramos, adicionando também adstringência e secura no sabor. Um dos mais ousados cocktails da carta é, provavelmente, o Mushrooms + Godfather, tradicionalmente elaborado com whisky escocês e amaretto, aqui vê a sua receita inovada com Jack Daniels Triple Mash, Sandeman PX Sherry, Disaronno e cogumelos produzidos localmente, com borras de café, aos quais é aplicado um processo de osmosis para lhes retirar a água com a qual é feita a diluição do cocktail. Por fim, destaca-se ainda o Cheese Cookie + Black Manhattan, com Bulleit Rye, Amaro Formidable, queijo da ilha dos Açores e bolacha torrada, num verdadeiro equilíbrio entre sobremesa e aperitivo.

Ilustração de capa do novo menu Dé-Ca-Da do bar Red Frog Foto: DR

A nova carta inclui ainda uma seleção Super Premium Deluxe Edition, com seis cocktails preparados com super premium brands e cujos valores estão entre os 40 e os 65 euros. Há ainda um Hall of Fame que recupera alguns dos cocktails que moldaram a identidade do Red Frog desde o início do espaço – como o Spiced Rusty Cherry ou o American Gangster.

Até o próprio menu físico entra na celebração, transformando-se numa obra de arte colecionável (disponível para aquisição no Red Frog por 25 euros a unidade), com desenhos, meio ao estilo Art Déco, pensados e desenvolvidos pela equipa do Red Frog. Um menu que é um pequeno manifesto sobre o espírito coletivo do speakeasy, condensando o seu imaginário – e sem esquecer o jazz, que é, de resto, uma excelente metáfora para a coqueteleria que se pratica no Red Frog: o improviso que funciona.

Onde? Praça da Alegria, nº 66B Horário? De terça-feira a sábado, das 18h à 1h Reservas? É recomendável reservar, através do site, porque o espaço é pequeno e só tem lugares sentados.