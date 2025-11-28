Sabores / Prazeres

Red Frog celebra o 10º aniversário com novos cocktails

O speakeasy lisboeta assinala a data com o DÉ-CA-DA, um novo menu que funciona como uma espécie de álbum ilustrado e que pode comprar e levar para casa.

Novo menu de cocktails especiais no Red Frog
Novo menu de cocktails especiais no Red Frog Foto: Tiago Maya
28 de novembro de 2025 | Inês Costa / Com Safiya Ayoob

O Red Frog, no n.º 66B da Praça da Alegria, junto à Avenida da Liberdade, reconhecido no The World’s 50 Best Bars, criou uma carta especial para assinalar os seus 10 anos. O novo menu, “DÉ-CA-DA”, chega num momento simbólico para o espaço, reafirmando o território onde este melhor se exprime: no cruzamento entre bar e cozinha, que se tornou a assinatura da casa e é a base da sua identidade.

Red Frog Speakeasy, bar em Lisboa
Red Frog Speakeasy, bar em Lisboa Foto: Tiago Maya

Esta nova carta é o resultado de um exercício criativo que expande o universo dos cocktails clássicos. O ponto de partida foi a estrutura dos cocktails tradicionais, nos quais a equipa trabalhou para reconstruir cada receita ao detalhe, acrescentando camadas adicionais, ingredientes inesperados ou detalhes que alteram por completo o perfil das bebidas. Técnicas como sous vide, fermentações, clarificações ou defumações ajudaram a expandir sabores e a criar combinações ainda mais originais.

Nova carta de cocktails especiais em comemoração ao décimo aniversário do bar Red Frog
Nova carta de cocktails especiais em comemoração ao décimo aniversário do bar Red Frog Foto: Tiago Maya

Das 19 novas criações apresentadas, a Must destaca algumas das propostas mais singulares. O Tomato + Bamboo, por exemplo, é inspirado no katsuobushi – um tipo de conserva que transforma a carne de atum bonito em flocos secos –, troca o peixe pelo tomate e, voilà, um tomatobushi, que leva também Miles Madeira Seco e Mancino Secco, mas o tomate, que passa por um processo de fermentação, envelhecimento, desidratação e defumação, é mesmo o ingrediente estrela. Já o Burn Butter + Martini é inspirado na manteiga de cultura e na técnica de cozinha manteiga queimada, que lhe dá complexidade e notas lácteas tostadas – aqui temos processos de cozedura a baixa temperatura, fermentação e fat washing (técnica de coquetelaria, adaptada da gastronomia, que consiste em infundir uma bebida alcoólica com gorduras para lhe dar novos aromas e texturas). Sem esquecer o Smoke Earl Grey + Boulevadier, que enaltece o chá açoriano e as suas notas fumadas, adicionando-lhe Bulleit Bourbon, Campari e Miles Rainwater Madeira.

Red Frog celebra 10 anos com novo menu de cocktails em Lisboa
Red Frog celebra 10 anos com novo menu de cocktails em Lisboa Foto: Tiago Maya

Entre as sugestões mais surpreendentes está também o Matcha + Ramos Fizz, uma interpretação vegan e contemporânea do icónico cocktail, onde o creme de matcha assegura a proteína necessária para o corpo do Ramos, adicionando também adstringência e secura no sabor. Um dos mais ousados cocktails da carta é, provavelmente, o Mushrooms + Godfather, tradicionalmente elaborado com whisky escocês e amaretto, aqui vê a sua receita inovada com Jack Daniels Triple Mash, Sandeman PX Sherry, Disaronno e cogumelos produzidos localmente, com borras de café, aos quais é aplicado um processo de osmosis para lhes retirar a água com a qual é feita a diluição do cocktail. Por fim, destaca-se ainda o Cheese Cookie + Black Manhattan, com Bulleit Rye, Amaro Formidable, queijo da ilha dos Açores e bolacha torrada, num verdadeiro equilíbrio entre sobremesa e aperitivo.

Ilustração de capa do novo menu Dé-Ca-Da do bar Red Frog
Ilustração de capa do novo menu Dé-Ca-Da do bar Red Frog Foto: DR

A nova carta inclui ainda uma seleção Super Premium Deluxe Edition, com seis cocktails preparados com super premium brands e cujos valores estão entre os 40 e os 65 euros. Há ainda um Hall of Fame que recupera alguns dos cocktails que moldaram a identidade do Red Frog desde o início do espaço – como o Spiced Rusty Cherry ou o American Gangster.

Até o próprio menu físico entra na celebração, transformando-se numa obra de arte colecionável (disponível para aquisição no Red Frog por 25 euros a unidade), com desenhos, meio ao estilo Art Déco, pensados e desenvolvidos pela equipa do Red Frog. Um menu que é um  pequeno manifesto sobre o espírito coletivo do speakeasy, condensando o seu imaginário – e sem esquecer o jazz, que é, de resto, uma excelente metáfora para a coqueteleria que se pratica no Red Frog: o improviso que funciona.

Onde? Praça da Alegria, nº 66B Horário? De terça-feira a sábado, das 18h à 1h Reservas? É recomendável reservar, através do , porque o espaço é pequeno e só tem lugares sentados.

