Primeira edição dos TheFork Awards em Portugal elege preferidos

Portugal está recheado de bons restaurantes, que vão abrindo portas e conquistando os nossos paladares. Este ano, o evento TheFork Awards aconteceu pela primeira vez em Portugal. Entre os 31 restaurantes nomeados que estiveram a votação durante um mês pelo público, foi atribuído o cobiçado People’s Choice Award ao restaurante ÀCOSTA by Olivier, consagrando-se como o restaurante preferido dos utilizadores do TheFork como um dos grandes destaques do evento. Os prémios nascem da plataforma de reservas TheFork, que espelha em particular os gostos dos consumidores.

Os restantes 9 mais votados, aqui apresentados por ordem alfabética são: Áurea, Lisboa; Canalha, Lisboa; Nem Carne Nem Peixe, Porto; Oculto, Vila do Conde; Pata Gorda, Porto; Petiscaria da Esquina, Lisboa; Rural 150, Valada do Ribatejo; Taberna Sal Grosso, Évora; e Touta, Lisboa. Além disso, os vencedores das quatro categorias especiais foram selecionados entre os 31 nomeados por um comité de júri composto pelos chefs Ana Moura, André Cruz, António Galapito, Filipe Carvalho, Gonçalo Costa, João Oliveira, João Rodrigues e Lucas Azevedo. "As categorias e respetivos vencedores refletem a diversidade e inovação do panorama gastronómico português", afirma a agência de comunicação responsável pela divulgação do evento. São eles:

Mundo Rural – O restaurante Lura em Baiao, recebeu o prémio que distingue projetos localizados fora dos grandes centros urbanos, que através da sua atividade apoiam a dinamização da economia local e contou com o patrocínio do Recheio.



Cozinha Sustentável – Com foco nas práticas sustentáveis e responsabilidade ambiental, este prémio foi entregue pela AHRESP ao vencedor Ciclo em Lisboa.



Cozinha Contemporânea – Premiou o restaurante Ryoshi em Lisboa pela modernidade na cozinha, com o patrocínio da Sogrape, reconhecendo a inovação e criatividade.



Media Choice – Escolhido pelos jornalistas Cláudia Lima Carvalho (Timeout), Edgardo Pacheco (Público) e Ricardo Dias Felner. O prémio foi para o restaurante Bar Alimentar em Lisboa.

As chefs Justa Nobre, Ana Moura, Marlene Vieira e Sara Soares prepararam os pratos de cocktails e pratos do menu de todo o evento. Justa Nobre serviu bolinhas de alheira com sésamo e sopa de santola, Ana Moura escabeche de mexilhão e lula recheada com migas de grelos e patê de ovas, Marlene Vieira tartelete de atum, bearnês e pickle de mostarda, e ainda costela de vaca assada, tarte de cebola e aipo, e Sara Soares maritozzo de beterraba e alho negro e entremet de cenoura, caramelo de especiarias e mousse de amêndoa com sorbet de cenoura e óleo verde das suas folhas.