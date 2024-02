Essência do Vinho celebra 20 anos com programa extenso e 200 convidados internacionais

O vinho feito em Portugal está cada vez mais nas bocas do mundo. E são eventos regulares como o Essência do Vinho que fazem dele ainda mais popular e com a merecida visibilidade que vai tendo.

Pelo segundo ano, a Wine & Travel Week promove quatro eventos complementares, dinamizados por mais de 200 profissionais de 26 nacionalidades. O programa tem previstos encontros profissionais, 3200 reuniões B2B, uma WTW Talk, e um conjunto de experiências nas sete regiões de turismo portuguesas, promovendo ainda o roteiro "Gosto do Porto", que inclui 90 espaços dedicados à gastronomia e ao vinho. Encerra-se a semana com a 20ª edição do Essência do Vinho – Porto, a principal experiência do vinho em Portugal.?







Nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, duas slots (por dia) permitirão aceder a rótulos marcantes de produtores como Bouchard Père et Fils (França), Castello Bandi (Itália), Castello di Montepó (Itália), Château Pichon Baron (França), Clos Apalta (Chile), Dr. Loosen (Alemanha), Júpiter (Portugal), Marqués de Murrieta (Espanha), Mouchão (Portugal), Niepoort (Portugal), Penfods (Austrália), San Marzano (Itália), Taylors (Portugal), entre outros.

Essência do Vinho.

No capítulo internacional, a programação recebe provas comentadas por nomes como Vega Sicília (Rioja, Espanha), Château Lynch-Bages (Bordéus, França), Dr. Loosen (Mosel, Alemanha), Penfolds (Austrália), Raül Bobet (Priorat, Espanha), Santiago Ruiz (Rias Baixas, Espanha), entre outros.



As duas regiões convidadas são Castela e Leão (Bierzo, Ribera del Douro e Rueda) e Minas Gerais. Juntam-se outras provas de grandes nomes nacionais, "como Alves de Sousa (vertical Abandonado, 2004-2020), Mouchão (incluindo as edições 1984, 1999, 2008 e Tonel N. 3-4 2013), Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa (2011, 2015 e 2018), Xisto 2019 (lançamento en primeur), Madeira Wine Company (Blandy´s Bual 1920, Terrantez 1976, Verdelho 1982, Sercial 1990), Kopke (Porto Vintage vs. Porto Colheita), Moscatéis de Sonho José Maria da Fonseca (Amagnac, Cognac, Sole e 20 Anos), Casa de Santar, Cartuxa, Monção e Melgaço" informa o comunicado.



"Estamos perante a maior organização de sempre de um evento que parte do vinho e da gastronomia, para a promoção mundial de Portugal. Têm sido meses intensivos de preparação para que nada falhe e, sobretudo, para que todos os visitantes internacionais reconheçam a capacidade de o nosso País saber receber, saber organizar e saber fazer", explica Nuno Guedes Vaz Pires, fundador da Essência Company, em comunicado. "Vamos percorrer ao longo da semana alguns dos mais emblemáticos lugares do Porto, como o Museu Nacional Soares dos Reis, a Casa da Música ou o Mosteiro de São Bento da Vitória culminando, claro, no Palácio da Bolsa. E, em parceria com o Turismo de Portugal, teremos ainda um conjunto de pós-tours, no continente e nos arquipélagos, envolvendo a comitiva internacional de compradores e de jornalistas que estarão connosco”, esclarece.

Wine & Travel Week, incluindo Essência do Vinho – Porto e o projeto Gosto do Porto, é uma organização Essência Company e conta com o apoio do Turismo de Portugal, da Câmara Municipal do Porto e da Great Wine Capitals. O programa completo pode ser conhecido aqui