O melhor vinho do Porto do mundo é português (e custa menos de €100)

Niepoort Vintage Porto 2017, o melhor vinho fortificado do mundo.

Com base na plataforma, de origem finlandesa (é o maior serviço de informações sobre vinhos do mundo,)190 000 profissionais e enófilos votaram, ao longo de três meses, em 20 675 vinhos de 115 países. Ao todo, foram mais de 3 milhões os votos recebidos. Após este período de votação apenas os 100 vinhos mais votados, organizados em seis categorias diferentes, disputaram as finais, que decorreram em dezembro de 2020. Um nome português estava entre eles.Na final, os vinhos foram avaliados e classificados duas vezes através de provas cegas pelo júri de profissionais da Tastingbook.com. As. Foi nesta última categoria que o Vintage Port 2017 da Niepoort venceu a mais alta distinção, um reconhecimento para a casa Niepoort, para o Douro e para Portugal.Quandoapresentou este vinho ao mercado, em junho de 2019, qualificou-o como “o vinho do Porto mais perfeito” que já provara. Equilíbrio, harmonia, concentração, qualidade de taninos e frescura são algumas das características associadas a este Vintage. Os 100 pontos atribuídos pelo influente crítico de vinhostambém já reconheciam publicamente um elevado e invulgar grau de qualidade. Com a distinção por parte do Best Wine of The World 2021, o Vintage 2017 ganha definitivamente um lugar na História – ao lado de outros grandes “vintages” da Niepoort como os de 1927, 1942, 1945, 1955 ou 1970."Criado a partir de vinhas velhas, com idades entre os 60 e os 100 anos, no Cima Corgo, o Vintage 2017 é constituído por uvas de vinhas coplantadas, pisadas a pé, em lagares de granito, com 100% de engaço. Esta crença na mistura de castas, como eram plantadas as videiras antigamente - e que permite sabores únicos e- é uma das apostas de longa data de Dirk Niepoort" lê-se, no comunicado oficial deste concurso."O resultado, em termos de aromas, é um nariz tímido, austero e explosivo, que depois se mostra com incrível concentração, potência, taninos marcantes, mas camuflados (e nunca por motivos de sobrematuração). Este é um vinho com uma frescura única, rara num Porto - uma combinação poderosa e elegante, com um final de boca ousado, seco e longo. Pela sua estrutura e corpo, o." Para já, este exemplar ainda pode ser encontrado por €99,90 na Garrafeira Nacional.