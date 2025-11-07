Sabores / Prazeres

Chá ou cocktail? O Reid’s Palace apresenta dois novos espaços no Funchal para qualquer uma das opções

O icónico hotel madeirense inaugurou recentemente o 1891 Bar e a Tea Library, ambos abertos também ao público em geral.

Reid's Palace, no Funchal, apresenta o 1891 Bar e a Tea Library
Reid's Palace, no Funchal, apresenta o 1891 Bar e a Tea Library Foto: DR
07 de novembro de 2025 | Inês Costa / Com Safiya Ayoob

Com vista sobre o Atlântico, o novo 1891 Bar, cujo nome é um tributo ao ano da fundação do emblemático Reid's Palace, reinterpreta o clássico bar de hotel - o cenário perfeito para um appetizer antes de jantar ou um cocktail para continuar a conversar por mais um bocadinho. 

Agora com um espaço totalmente renovado, tem também uma nova abordagem botânica. Há uma nova carta, criada sob a curadoria do chefe de bar Atila Esze, que prima pelo recurso a ingredientes frescos e naturais, incluindo ervas aromáticas, flores, frutas exóticas e outros elementos oriundos dos jardins do Reid’s e da ilha da Madeira. Entre as bebidas de assinatura, surge, por exemplo, o 'Beija-Flor', um cocktail de champanhe, maracujá e licor de violeta.

Para acompanhar, a seleção de pequenos petiscos foi pensada pelo chef José Diogo Costa, responsável pelo

A poucos passos, encontra-se a nova Tea Library, uma extensão mais informal do célebre chá da tarde do hotel. Em parceria com a Companhia Portugueza do Chá, este espaço convida a experimentar infusões raras e exclusivas dentro dos mais de trinta e cinco chás oriundos de distintas partes do globo - como o Reid’s Blend, que foi criado especialmente para o hotel, ou o icónico 1.000 Years Tea, proveniente da China. Para complementar este ritual, não faltam opções de pastelaria fina, bolos caseiros ou os famosos scones, que completam a experiência.

Reid’s Palace, no Funchal, apresenta o 1891 Bar e a Tea Library
Reid’s Palace, no Funchal, apresenta o 1891 Bar e a Tea Library Foto: DR

Os dois novos espaços recebem hóspedes, mas também visitantes de fora do hotel.

Relacionadas
“Fazemos uma cerveja de alfaiate”. Os segredos da Dois Corvos

“Fazemos uma cerveja de alfaiate”. Os segredos da Dois Corvos

Sabe qual é a diferença entre uma IPA e uma NEIPA? Sabe ao menos o que significam as siglas? E o que é uma Barleywine, uma lager, uma stout ou uma funky beer? Pode aprender tudo isso e ainda a fazer uma cerveja na Dois Corvos, uma das fábricas de cerveja artesanal mais cool de Portugal.

Mais Lidas