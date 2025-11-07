Chá ou cocktail? O Reid’s Palace apresenta dois novos espaços no Funchal para qualquer uma das opções

Com vista sobre o Atlântico, o novo 1891 Bar, cujo nome é um tributo ao ano da fundação do emblemático Reid's Palace, reinterpreta o clássico bar de hotel - o cenário perfeito para um appetizer antes de jantar ou um cocktail para continuar a conversar por mais um bocadinho.

Agora com um espaço totalmente renovado, tem também uma nova abordagem botânica. Há uma nova carta, criada sob a curadoria do chefe de bar Atila Esze, que prima pelo recurso a ingredientes frescos e naturais, incluindo ervas aromáticas, flores, frutas exóticas e outros elementos oriundos dos jardins do Reid’s e da ilha da Madeira. Entre as bebidas de assinatura, surge, por exemplo, o 'Beija-Flor', um cocktail de champanhe, maracujá e licor de violeta.

Para acompanhar, a seleção de pequenos petiscos foi pensada pelo chef José Diogo Costa, responsável pelo restaurante William, detentor de uma estrela Michelin.

A poucos passos, encontra-se a nova Tea Library, uma extensão mais informal do célebre chá da tarde do hotel. Em parceria com a Companhia Portugueza do Chá, este espaço convida a experimentar infusões raras e exclusivas dentro dos mais de trinta e cinco chás oriundos de distintas partes do globo - como o Reid’s Blend, que foi criado especialmente para o hotel, ou o icónico 1.000 Years Tea, proveniente da China. Para complementar este ritual, não faltam opções de pastelaria fina, bolos caseiros ou os famosos scones, que completam a experiência.

Reid’s Palace, no Funchal, apresenta o 1891 Bar e a Tea Library Foto: DR

Os dois novos espaços recebem hóspedes, mas também visitantes de fora do hotel.