“Fazemos uma cerveja de alfaiate”. Os segredos da Dois Corvos

Sabe qual é a diferença entre uma IPA e uma NEIPA? Sabe ao menos o que significam as siglas? E o que é uma Barleywine, uma lager, uma stout ou uma funky beer? Pode aprender tudo isso e ainda a fazer uma cerveja na Dois Corvos, uma das fábricas de cerveja artesanal mais cool de Portugal.

Dois Corvos
Dois Corvos
04 de novembro de 2025 | Bruno Lobo

Encontro-me com Hugo Silva e Luís Figueira à porta da Dois Corvos, em Marvila. Beer sommelier e brand ambassador da casa, Luís será o nosso anfitrião nesta tarde. Já Hugo Silva é cofundador da Cocktail Team e acompanha um grupo de alunos inscritos no curso Master Craft Beer, ao qual me vou juntar — e tentar perceber um pouco melhor o processo de fabrico da cerveja, os muitos estilos que existem e, no final, saber o que pedir quando chegar ao bar.

A verdade é que há -finalmente - cada vez mais bares e restaurantes com diferentes opções de cerveja na carta, mas convém ter uma noção do que existe para saber o que escolher.

Mesmo para um leigo, é evidente que uma ale e uma lager nada têm a ver uma com a outra, mas são as duas grandes famílias de cerveja, e cada uma divide-se em dezenas de variedades, numa confusão de estilos que por vezes se tocam.

Momento da adição de lúpulos por um dos três cervejeiros da Dois Corvos
Momento da adição de lúpulos por um dos três cervejeiros da Dois Corvos

Muitos estilos, para todos os gostos

De forma genérica, uma lager será mais dourada e leve. Fermenta a baixas temperaturas, com leveduras que se depositam no fundo, produzindo cervejas mais limpas, nítidas e com menos notas frutadas. As ale, pelo contrário, fermentam a temperaturas mais altas, o que faz subir as leveduras, criando cervejas mais aromáticas, complexas, frutadas, picantes ou amargas. A cor também tende a ser mais escura e com mais nuances.

É nesta categoria que encontramos as Barleywine, geralmente com teor alcoólico elevado (entre 8% e 14%) e sabor muito maltado. São cervejas de receitas seculares, talvez das mais antigas. Encontramos ainda as IPA (India Pale Ale), nascidas da necessidade dos ingleses exportarem cerveja para a Índia. Para sobreviver à viagem, descobriu-se que o melhor seria produzir com alto teor de lúpulo, o que lhes dá mais amargor — ainda mais evidente nas American IPA, que recorrem a lúpulos do Novo Mundo, mais intensos e aromáticos. Do outro lado do Atlântico surgiram também versões regionais, como as NEIPA (New England IPA), hoje das mais populares.

Temos ainda as stout (escuras e encorpadas, com maltes torrados e notas de café ou chocolate preto) e as porter (muito semelhantes, mas geralmente mais doces e ligeiramente menos encorpadas). As weiss, tipicamente alemãs, apresentam perfis aromáticos frutados, por vezes com especiarias, mas são normalmente bastante leves e frescas.

Do lado das lager, encontramos as pale lager — um chapéu de chuva que abrange todas as de cor mais clara —, como as pilsner, equilibradas em malte e lúpulo e o estilo mais difundido no mundo (seguramente em Portugal). Há também as bock, com teor alcoólico ligeiramente superior, cor castanho-escura e notas de frutos secos, caramelo e chocolate. E por aqui se percebe que a Super Bock, na realidade, não é uma bock, mas uma pilsner. Enfim…

O estagio em cubas de inox é a etapa final do processo de fabrico. Mesmo que ainda possa passar pelas barricas de madeira
O estagio em cubas de inox é a etapa final do processo de fabrico. Mesmo que ainda possa passar pelas barricas de madeira

Um curso para entusiastas

Falaremos de todos estes estilos ao longo da tarde — e, na maioria dos casos, também os provaremos. Para os alunos que pretendem seguir carreira atrás do bar, é informação preciosa, mas é igualmente útil para quem “apenas” gosta de cerveja e pretende saber mais sobre o tema.

A Cocktail Team promove cursos semelhantes de vinho, café e cocktails, claro. Para os mais entusiastas, há até viagens de estudo a grandes destilarias, nacionais e internacionais, além das formações mais clássicas de bartender. É a única escola do género certificada com o selo de qualidade do Turismo de Portugal.

No princípio era o whisky

A cerveja nasce de quatro ingredientes essenciais: água, cereais maltados, levedura e lúpulo (o único ingrediente que não partilha com o whisky). O malte, geralmente de cevada, fornece os açúcares que se transformam em álcool e define corpo, cor e notas de sabor, do pão ao café torrado. O lúpulo equilibra essa doçura com amargor e aroma, trazendo frescura e complexidade, com nuances frutadas ou herbáceas, conforme a variedade e o momento da adição. Já a levedura converte os açúcares em álcool e dióxido de carbono, mas também cria aromas e sabores — frutados, picantes ou ácidos. É o equilíbrio entre estes quatro elementos que define a personalidade de cada cerveja.

O Master Craft Beer tem um custo de 79,90 euros. O proximo curso ocorre já no dia 12 de novembro
O Master Craft Beer tem um custo de 79,90 euros. O proximo curso ocorre já no dia 12 de novembro

Artesanal e made in Lisboa

Já agora, este curso serve também para desfazer a ideia da cerveja artesanal como coisa de hipsters barbudos a mexer num caldeirão. A Dois Corvos tem um processo bem industrializado, embora pequeno e versátil, que permite saltar com relativa facilidade entre diferentes estilos.

O que mais nos surpreendeu, logo à entrada, foi a enorme coleção de barris. Não fosse pelo cheiro, e teríamos a impressão de estar numa adega. “São mais de 300”, explicam-nos. “Temos um projeto de envelhecimento muito extenso”, um dos mais relevantes a nível europeu. “Não haverá mais do que três ou quatro projetos semelhantes.” Guardam barricas de Porto, Moscatel, Carcavelos, Bourbon, whisky, rum… e até uma talha com 120 anos, usadas para criar cervejas de especialidade.

“Fazemos uma cerveja de alfaiate”, dizem. “Os grandes nomes estão noutro negócio — procuram o mínimo denominador comum, aquilo que agrade a mais palatos. Nós procuramos criar várias cervejas para agradar a pessoas diferentes” e, acrescentamos nós, momentos diferentes. Acreditem, não vão quer abrir uma “murder in Carcavelos” ao final de um dia de praia. Trata-se de uma Imperial Stout envelhecida em barrica de vinho de Carcavelos: intensa, densa e feita para noites frias e para acompanhar pratos robustos. É para perceber coisas destas que se faz o curso.

