No Davvero, a Itália serve-se com autenticidade

Num ambiente acolhedor e movimentado, o espaço destaca-se pelos sabores autênticos e pelo respeito pela tradição italiana, apresentando pratos bem executados e ingredientes de qualidade.

Foto: DR
04 de novembro de 2025 | Safiya Ayoob

O Davvero, inserido no boutique hotel Sublime Lisboa, apresenta-se como uma homenagem sincera à cozinha italiana, numa versão contemporânea que respeita os sabores tradicionais sem cair em excessos ou teatralidades. O ambiente é acolhedor, com um ritmo vivo e um público diversificado, o que se notou particularmente numa noite de sexta-feira em que o restaurante estava cheio, mas sem perder a atmosfera confortável. Famílias, casais, grupos de amigos, celebrações: tudo coexistia de forma natural, sugerindo um espaço pensado para ser vivido, não apenas observado.

Restaurante Davvero, em Lisboa, apresenta uma cozinha italiana autêntica num ambiente acolhedor
Restaurante Davvero, em Lisboa, apresenta uma cozinha italiana autêntica num ambiente acolhedor Foto: Hayley Kelsing

Começamos pelo couvert, que já dava o tom da refeição. Pão artesanal bem trabalhado, crocante por fora e fofo por dentro, acompanhado por grissini finos e saborosos. O queijo parmesão curado durante 22 meses tinha a intensidade certa, sem agressividade, e as azeitonas marinadas vinham carregadas de aroma. O azeite Sublime e o vinagre balsâmico envelhecido eram mais do que complementos: eram elementos fundamentais, usados com a atenção a que a boa mesa italiana nos habituou. Foi uma entrada simples, mas cuidadosamente construída, como um prólogo que prepara o paladar.

Seguiram-se os espargos grelhados com stracciatella, pesto, amêndoa e menta. Aqui, destacou-se sobretudo o ponto de cozedura: firmes, sem perder textura, frescos no sabor e equilibrados pelo perfume suave da menta. A stracciatella trazia aquele toque cremoso que envolve sem dominar, enquanto o pesto e a amêndoa acrescentavam profundidade e um ligeiro contraste de textura. Um prato que se faz notar sem ser ostensivo.

Gnocchi di patate e ricotta do Davvero
Gnocchi di patate e ricotta do Davvero Foto: Hayley_Kelsing

Nos pratos de massa, a escolha recaiu sobre dois clássicos: o Gnocchi di patate e ricotta e o Pappardelle ai funghi selvatici. O gnocchi revelou-se uma bela surpresa. A massa era leve, macia, sem cair no erro da densidade excessiva. O creme de tomate cherry assado era equilibrado, ligeiramente adocicado, dando redondez ao prato sem lhe retirar o carácter essencial. Era um prato familiar, reconfortante, mas ao mesmo tempo com uma assinatura própria — o tipo de criação que respeita a tradição, mas não se contenta em repeti-la.

Já o pappardelle, servido numa frigideira que chegava diretamente à mesa — um detalhe visual que reforça a ideia de partilha e cozinha viva — era impecável na frescura da massa e na intensidade do sabor dos cogumelos selvagens. Contudo, é um prato que se pode tornar pesado após algumas garfadas, talvez pela cremosidade natural do molho que o acompanha. Não deixa de ser saboroso e bem executado, mas pede um ritmo mais lento ou uma divisão entre convivas.

Tiramisù
Tiramisù Foto: Hayley_Kelsing

A experiência finalizou com sobremesas — e aqui o destaque vai sem hesitações para a Pannacotta All’Antica con Vaniglia e Frutti di Bosco. Fresca, equilibrada, com a doçura no ponto certo e uma textura sedosa que se desfaz suavemente. Um clássico bem respeitado, sem adornos desnecessários. O tiramisù, um clássico, ficou em segundo lugar, talvez por ser uma sobremesa tão icónica que exige sempre algo mais da memória sensorial de quem a prova.

No fim, o Davvero confirma a promessa inscrita no próprio nome: uma cozinha verdadeira. Os sabores são limpos, os ingredientes são respeitados e a apresentação tem um cuidado que nunca parece forçado. É um restaurante que acolhe — tanto quem chega para uma celebração como quem apenas quer jantar bem numa noite comum.

Onde? Rua Artilharia 1, Nº 70. Quando? Bar: 12:00 às 00h00; Almoço: 12:00 às 15:00; Jantar Domingo a Quarta-feira: 19:00 às 22:00; Jantar Quinta-feira a Sábado: 19:00 às 22:30. Reservas? +351 911 771 610 ou reservations.restaurant@davvero.pt.

