No Davvero, a Itália serve-se com autenticidade

O Davvero, inserido no boutique hotel Sublime Lisboa, apresenta-se como uma homenagem sincera à cozinha italiana, numa versão contemporânea que respeita os sabores tradicionais sem cair em excessos ou teatralidades. O ambiente é acolhedor, com um ritmo vivo e um público diversificado, o que se notou particularmente numa noite de sexta-feira em que o restaurante estava cheio, mas sem perder a atmosfera confortável. Famílias, casais, grupos de amigos, celebrações: tudo coexistia de forma natural, sugerindo um espaço pensado para ser vivido, não apenas observado.

Restaurante Davvero, em Lisboa, apresenta uma cozinha italiana autêntica num ambiente acolhedor Foto: Hayley Kelsing

Começamos pelo couvert, que já dava o tom da refeição. Pão artesanal bem trabalhado, crocante por fora e fofo por dentro, acompanhado por grissini finos e saborosos. O queijo parmesão curado durante 22 meses tinha a intensidade certa, sem agressividade, e as azeitonas marinadas vinham carregadas de aroma. O azeite Sublime e o vinagre balsâmico envelhecido eram mais do que complementos: eram elementos fundamentais, usados com a atenção a que a boa mesa italiana nos habituou. Foi uma entrada simples, mas cuidadosamente construída, como um prólogo que prepara o paladar.

Seguiram-se os espargos grelhados com stracciatella, pesto, amêndoa e menta. Aqui, destacou-se sobretudo o ponto de cozedura: firmes, sem perder textura, frescos no sabor e equilibrados pelo perfume suave da menta. A stracciatella trazia aquele toque cremoso que envolve sem dominar, enquanto o pesto e a amêndoa acrescentavam profundidade e um ligeiro contraste de textura. Um prato que se faz notar sem ser ostensivo.

Gnocchi di patate e ricotta do Davvero Foto: Hayley_Kelsing

Nos pratos de massa, a escolha recaiu sobre dois clássicos: o Gnocchi di patate e ricotta e o Pappardelle ai funghi selvatici. O gnocchi revelou-se uma bela surpresa. A massa era leve, macia, sem cair no erro da densidade excessiva. O creme de tomate cherry assado era equilibrado, ligeiramente adocicado, dando redondez ao prato sem lhe retirar o carácter essencial. Era um prato familiar, reconfortante, mas ao mesmo tempo com uma assinatura própria — o tipo de criação que respeita a tradição, mas não se contenta em repeti-la.

Já o pappardelle, servido numa frigideira que chegava diretamente à mesa — um detalhe visual que reforça a ideia de partilha e cozinha viva — era impecável na frescura da massa e na intensidade do sabor dos cogumelos selvagens. Contudo, é um prato que se pode tornar pesado após algumas garfadas, talvez pela cremosidade natural do molho que o acompanha. Não deixa de ser saboroso e bem executado, mas pede um ritmo mais lento ou uma divisão entre convivas.

Tiramisù Foto: Hayley_Kelsing

A experiência finalizou com sobremesas — e aqui o destaque vai sem hesitações para a Pannacotta All’Antica con Vaniglia e Frutti di Bosco. Fresca, equilibrada, com a doçura no ponto certo e uma textura sedosa que se desfaz suavemente. Um clássico bem respeitado, sem adornos desnecessários. O tiramisù, um clássico, ficou em segundo lugar, talvez por ser uma sobremesa tão icónica que exige sempre algo mais da memória sensorial de quem a prova.

No fim, o Davvero confirma a promessa inscrita no próprio nome: uma cozinha verdadeira. Os sabores são limpos, os ingredientes são respeitados e a apresentação tem um cuidado que nunca parece forçado. É um restaurante que acolhe — tanto quem chega para uma celebração como quem apenas quer jantar bem numa noite comum.

Onde? Rua Artilharia 1, Nº 70. Quando? Bar: 12:00 às 00h00; Almoço: 12:00 às 15:00; Jantar Domingo a Quarta-feira: 19:00 às 22:00; Jantar Quinta-feira a Sábado: 19:00 às 22:30. Reservas? +351 911 771 610 ou reservations.restaurant@davvero.pt.