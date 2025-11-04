Rocco recebe 2026 com baile de máscaras veneziano e alta gastronomia

Inspirado nos lendários salões venezianos, o espaço prepara-se para se vestir de ouro, veludo e subtis jogos de luz, evocando a atmosfera dos bailes onde identidades se confundiam e a fantasia encontrava lugar. Cada convidado será recebido com uma máscara oferecida pelo Rocco, convite subtil para entrar no enredo da noite: um cenário onde todos podem ser quem quiserem, apenas por algumas horas. O dress code sugere elegância com ousadia — “festive formal” (e um toque de segredo).

A experiência inicia-se com um Bellini de pêssego branco e baunilha, acompanhado por uma seleção refinada de canapés, onde texturas delicadas e sabores intensos se cruzam — do salmão fumado com ovo de codorniz e caviar oscietra à mini laranja de foie gras, passando pela ostra em tempura servida ainda quente, crocante e fresca. É o primeiro aviso: esta será uma noite pensada para a celebração dos sentidos.

O menu, assinado pelo Chef Executivo Ricardo Bola, revela-se como um tributo contemporâneo à grande cozinha mediterrânica. Entre os destaques, sobressai o carpaccio de carabineiro coroado com caviar beluga, seguido de um risotto de champagne pontuado por garoupa e crocante de mexilhão — pratos onde técnica e leveza se encontram com rara harmonia. Para prato principal, o Fileto di Manzo al Tartufo chega à mesa com um perfume inconfundível de trufa de inverno, acompanhado por tortino de batata e alho-francês e uma redução de Chianti que encerra tudo num tom profundo e aromático. A sobremesa é um momento de indulgência pura: uma Floresta Negra tão elegante quanto reconfortante, onde chocolate e kirsch se equilibram com delicadeza.

Celebração de 2026 no Rocco com gastronomia, baile de máscaras veneziano e menu do Chef Ricardo Bola Foto: DR

Para quem privilegia uma opção vegetariana, há um percurso pensado com igual cuidado: Zucchini alla Parmigiana, Risotto de tomate seco e queijo fumado, seguidos de uns ravioloni de ricotta com manteiga de sálvia que parecem ecoar as mesas do norte de Itália onde o tempo corre mais devagar. A mesma sobremesa final garante que ninguém abandona o ritual do doce.

A meia-noite aproxima-se. O champanhe Gaston Révolte 1er Cru é servido. As passas são contadas. O novo ano abre-se com um brinde que sabe a promessa. Entre abraços e sorrisos, a música sobe e a celebração continua — das 23h às 2h, o open bar apresenta cocktails clássicos, mocktails e espirituosas escolhidas a dedo, para que o ritmo não abrande. Já quando a fome regressa, como acontece nas melhores festas, a ceia reconforta: mini prego do lombo ou club sandwich de legumes, perfeitos para fechar a noite com ternura.

O menu tem o valor de €380 por pessoa, com a opção vegetariana disponível por €300. As crianças até aos 12 anos beneficiam de 50% de desconto, tornando a celebração acolhedora também para famílias. Há experiências que se querem partilhadas — e esta é uma delas.