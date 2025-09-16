Lugares / Prazeres

Villa Pedra: a aldeia que nos reconcilia com o tempo

Na pequena localidade de Pombalinho, em pleno coração da serra de Sicó, a Villa Pedra nasceu como refúgio turístico, mas também como projeto de recuperação patrimonial, através de uma aldeia inteira reconstruída, pedra sobre pedra, que convida ao descanso, a saborear os sabores locais e a caminhadas sem pressa.

Villa Pedra, aldeia recuperada em Pombalinho, Sicó, convida a relaxar e explorar a cultura local
Villa Pedra, aldeia recuperada em Pombalinho, Sicó, convida a relaxar e explorar a cultura local Foto: DR
16 de setembro de 2025 | Miguel Judas

Chegar a Pombalinho, uma pequena aldeia perdida nas encostas da Serra de Sicó, é como atravessar uma fronteira invisível, que de repente parece fazer o tempo abrandar, com o silêncio a tornar-se quase palpável. À volta, a paisagem é marcada pela pedra calcária e pelo verde mediterrânico, a envolver um cenário que parece saído dos confins da memória coletiva desta região. É bem no topo da localidade que ficam situadas as Villa Pedra Natural Houses, um projeto singular de turismo de aldeia, surgido para devolver vida à antiga Aldeia de Cima, abandonada durante mais de oitenta anos.

A Villa Limoeiro
A Villa Limoeiro Foto: DR

As casas, erguidas em calcário e revestidas a cal ocre, misturam a rudeza do tempo com a leveza da luz natural. Cada uma tem nome de planta ou árvore – Alecrim, Jasmim, Limoeiro — como se a própria natureza servisse de guia à identidade do projeto. Já a antiga Escola Primária de Cotas foi transformada em duas villas (a Escola Masculina e a Escola Feminina), mantendo assim também viva a memória de gerações.

Villa Alecrim
Villa Alecrim Foto: DR

O subtil luxo de não ter pressa

não se mede em excessos, mas em subtilezas como um pão quente deixado à porta ao amanhecer ou um pequeno-almoço com queijo Rabaçal e compotas artesanais, mas também com sensações menos palpáveis: o som distante de uma ribeira, o piar longínquo das aves ou o suave balançar do vento nas copas. Sim, o silêncio domina, mas não é vazio, é completado com sons da natureza; de pausas com espaço para ouvir o que se perde na cidade.

A piscina de água salgada
A piscina de água salgada Foto: DR

Durante o dia, a piscina de água salgada convida a mergulhos demorados quando o sol aquece. E quando o frio chega são as lareiras que oferecem calor e conforto. um jardim privado, salpicado de ervas aromáticas – tomilho, alecrim, orégãos – que libertam perfumes que se misturam com o cheiro da terra húmida. Ler um livro à sombra, adormecer ao sol ou simplesmente deixar o tempo passar enquanto se preguiça numa rede revela-se por aqui como um luxo dificilmente quantificável.

Villa Pedra, aldeia em Pombalinho, Sicó, convida ao descanso e à descoberta do património local
Villa Pedra, aldeia em Pombalinho, Sicó, convida ao descanso e à descoberta do património local Foto: DR

Uma aldeia que também produz

A hospitalidade da Villa Pedra estende-se à produção agrícola e gastronómica, sempre com o objetivo de valorizar a economia local e o saber artesanal. Os vinhos – alguns já premiados nacional e internacionalmente – nascem nos socalcos de barro vermelho e cinzento das Terras de Sicó, nos quais se destaca a casta Baga, rainha das tintas, mas também as Touriga Nacional, Tinta Roriz, Bastardo ou Shiraz. E há ainda brancos de Fernão Pires, Arinto, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Moscatel.

Quarto da Villa Cerejeira
Quarto da Villa Cerejeira Foto: DR

o azeite Villa Pedra, de aroma frutado e notas verdes, é extraído a frio, sem recurso a químicos, e reflete o carácter argilocalcário da região. Nos queijos, a parceria com a Queijaria Licínia, em Cotas, garante a produção certificada do Queijo Rabaçal DOP – mistura de leite de ovelha e cabra, curado o suficiente para ganhar textura firme e sabor intenso.

Escadaria de pedra na Villa Pedra, Pombalinho, um refúgio turístico na serra de Sicó
Escadaria de pedra na Villa Pedra, Pombalinho, um refúgio turístico na serra de Sicó Foto: DR

Porta de entrada para a serra de Sicó

Ficar em Villa Pedra a Serra de Sicó, um território de contrastes geológicos e paisagísticos, rico em grutas, dolinas e vales encaixados. Trilhos pedestres como o da Rota do Sicó permitem percorrer caminhos antigos, observar sobreiros e azinheiras, ouvir o rumor das abelhas entre ervas aromáticas e sentir de perto a dureza e a beleza do calcário. Para os mais aventureiros, há percursos de BTT e experiências promovidas pelo Sicó Outdoor Center, que revelam recantos de uma serra ainda pouco explorada.

Quarto da Villa Alecrim
Quarto da Villa Alecrim Foto: DR

A poucos quilómetros ergue-se a vila de Penela, com o seu castelo medieval dominando a paisagem. Subir às muralhas é recuar no tempo, mas também abrir o olhar para os largos horizontes que se estendem até Espinhal e Sicó. Pelas ruas estreitas, encontram-se igrejas, casas antigas e pequenos cafés onde se saboreia a vida com o vagar das terras altas.

vista aérea
vista aérea Foto: DR

Um pouco mais perto, no Rabaçal, outro tesouro espera os visitantes. A aldeia é famosa pelo seu queijo, mas também pela Villa Romana, um dos mais notáveis sítios arqueológicos da região. A estação, visitável por marcação, revela mosaicos, balneários e salas que testemunham a vida rural romana entre os séculos IV e V. O Museu local complementa a experiência, com peças recolhidas nas escavações e narrativas que nos transportam para dois mil anos atrás. Do alto do Miradouro de Chanca, a paisagem abre-se para os campos cultivados, como um tapete de verdes e dourados que se estende a perder de vista.

Villa Amendoeira
Villa Amendoeira Foto: DR

Itinerário para três dias

Dia 1: chegada à Villa Pedra, passeio pela aldeia recuperada, mergulho na piscina ou leitura à sombra. Ao jantar, experimentar pratos locais preparados com produtos da terra, acompanhados pelos vinhos da casa.

Dia 2: manhã em Penela, visita ao castelo e à vila histórica; almoço em restaurante local; tarde dedicada à Serra de Sicó, com caminhada num dos trilhos circulares. Regresso à aldeia ao entardecer, para um pôr-do-sol sobre os vales.

Dia 3: manhã no Rabaçal, visita ao museu e às ruínas romanas, prova do Queijo DOP. À tarde, tempo livre na Villa Pedra para saborear o ritmo lento antes da partida.

