Yoga e meditação na aldeia de xisto do Talasnal

Metade do país está de férias e a outra metade está a viver com o dobro do espaço que é costume e com muito mais tranquilidade. Agosto é aquele mês que corre mais devagar do que todos os outros e com muito menos pressão. Os dias ainda são compridos, pelo que sobra tempo para caminhadas e fins de tarde na praia ou na esplanada, ou para estar sentado na varanda com uma cerveja (ou chá gelado) e um bom livro antes do jantar. Mas tudo o que é bom acaba depressa. Para quem tem filhos, falta pouco para o stress e a correria do início do ano lectivo. E o mais provável é que cheguemos todos a meados de outubro a sentir que agosto já foi no ano passado. Se esta costuma ser a sua experiência, tudo o que precisa é de reservar tempo para uma escapadinha, ali no início de novembro, para recuperar o fôlego até ao Natal. Se temos sugestões? Claro que sim. Que tal celebrar o magusto no Talasnal, uma das Aldeias do Xisto, com direito a yoga e meditação no meio da natureza?

Este retiro está marcado para o fim-de-semana de 7 a 9 de novembro na Wonder Homes Luxury Guest Houses, também conhecida, simplesmente, como Casa do Talasnal, que fica na pitoresca aldeia com o mesmo nome, a quatro quilómetros da vila da Lousã. Uma zona que tem sido alvo dos dramáticos incêndios deste verão – mais uma razão para demonstrar a sua solidariedade, preparando uma visita à região para este outono.

Retiro de yoga e meditação no Talasnal, aldeia de xisto perto da Lousã com a professora Inês Roseta. Foto: DR

O passeio de três dias vai incluir yoga e meditação com a professora Inês Roseta, contando com o apoio da energia curativa da natureza, num dos cenários mais autênticos e deslumbrantes do interior de Portugal. Um retiro que promete ser uma experiência transformadora para todos – principiantes, curiosos e praticantes experientes, com práticas adaptadas a todos os níveis. Os participantes poderão desfrutar de aulas de yoga e de momentos de relaxamento profundo, com práticas de respiração e cura pelo som, bem como de meditações guiadas e caminhadas meditativas pela rota das cascatas. Haverá ainda um momento de dança livre, ao pôr-do-sol, para soltar tensões e celebrar o corpo e a alegria de viver.

Os participantes ficarão hospedados em casinhas de xisto, com conforto e charme serrano, incluindo piscina e jardim. As refeições serão vegetarianas e biológicas, num equilíbrio delicado entre o sabor da tradição e a consciência alimentar. Talvez a jeropiga não esteja incluída neste menu consciencioso, mas nada o impede de fazer uma caminhada até à Lousã em busca desse elixir acompanhado de castanhas assadas. Afinal, que outra forma há de celebrar o magusto?

A inscrição custa 486 euros por participante, com possibilidade de desconto para grupos de três pessoas (438 euros cada). A reserva é feita com o pagamento de 50% do valor e o restante é pago até 1 de outubro. O pacote inclui todas as práticas de yoga, meditação e afins, alojamento em casas partilhadas ou privadas, todas as refeições, fruta e infusões, um tapete de yoga em cortiça de marca portuguesa para cada participante, e seguro de acidentes pessoais. Não inclui transporte até ao local. Para inscrições e informações: inesroseta@bravemaryan.com.