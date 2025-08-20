Yoga e meditação na aldeia de xisto do Talasnal
Cure a ressaca de fim do verão com um retiro no meio da natureza, que junta práticas curativas às celebrações do magusto.
Metade do país está de férias e a outra metade está a viver com o dobro do espaço que é costume e com muito mais tranquilidade. Agosto é aquele mês que corre mais devagar do que todos os outros e com muito menos pressão. Os dias ainda são compridos, pelo que sobra tempo para caminhadas e fins de tarde na praia ou na esplanada, ou para estar sentado na varanda com uma cerveja (ou chá gelado) e um bom livro antes do jantar. Mas tudo o que é bom acaba depressa. Para quem tem filhos, falta pouco para o stress e a correria do início do ano lectivo. E o mais provável é que cheguemos todos a meados de outubro a sentir que agosto já foi no ano passado. Se esta costuma ser a sua experiência, tudo o que precisa é de reservar tempo para uma escapadinha, ali no início de novembro, para recuperar o fôlego até ao Natal. Se temos sugestões? Claro que sim. Que tal celebrar o magusto no Talasnal, uma das Aldeias do Xisto, com direito a yoga e meditação no meio da natureza?
Este retiro está marcado para o fim-de-semana de 7 a 9 de novembro na Wonder Homes Luxury Guest Houses, também conhecida, simplesmente, como Casa do Talasnal, que fica na pitoresca aldeia com o mesmo nome, a quatro quilómetros da vila da Lousã. Uma zona que tem sido alvo dos dramáticos incêndios deste verão – mais uma razão para demonstrar a sua solidariedade, preparando uma visita à região para este outono.
O passeio de três dias vai incluir yoga e meditação com a professora Inês Roseta, contando com o apoio da energia curativa da natureza, num dos cenários mais autênticos e deslumbrantes do interior de Portugal. Um retiro que promete ser uma experiência transformadora para todos – principiantes, curiosos e praticantes experientes, com práticas adaptadas a todos os níveis. Os participantes poderão desfrutar de aulas de yoga e de momentos de relaxamento profundo, com práticas de respiração e cura pelo som, bem como de meditações guiadas e caminhadas meditativas pela rota das cascatas. Haverá ainda um momento de dança livre, ao pôr-do-sol, para soltar tensões e celebrar o corpo e a alegria de viver.
Os participantes ficarão hospedados em casinhas de xisto, com conforto e charme serrano, incluindo piscina e jardim. As refeições serão vegetarianas e biológicas, num equilíbrio delicado entre o sabor da tradição e a consciência alimentar. Talvez a jeropiga não esteja incluída neste menu consciencioso, mas nada o impede de fazer uma caminhada até à Lousã em busca desse elixir acompanhado de castanhas assadas. Afinal, que outra forma há de celebrar o magusto?
A inscrição custa 486 euros por participante, com possibilidade de desconto para grupos de três pessoas (438 euros cada). A reserva é feita com o pagamento de 50% do valor e o restante é pago até 1 de outubro. O pacote inclui todas as práticas de yoga, meditação e afins, alojamento em casas partilhadas ou privadas, todas as refeições, fruta e infusões, um tapete de yoga em cortiça de marca portuguesa para cada participante, e seguro de acidentes pessoais. Não inclui transporte até ao local. Para inscrições e informações: inesroseta@bravemaryan.com.
A galeria portuense em que há uma nova exposição a cada 45 dias
Chama-se MANYWHERE. O espaço colaborativo, no qual a criação e a exibição artística coexistem, é da responsabilidade de Lian Ng. O artista malaio chama o Porto de casa desde 2023.
Renoir. A Arte da Luz em Escrita
A Montblanc presta homenagem a Pierre-Auguste Renoir com a coleção Masters of Art, transformando a essência da pintura impressionista em instrumentos de escrita. Cada edição limitada não é apenas uma caneta, mas uma celebração da luz, da cor e da alegria de viver que marcaram a obra do mestre francês.
“The Passing Vessel”. O workshop imersivo no Porto que ensina a criar velas perfumadas
Uma inundação levou a marca artesanal de luxo, Sneferu, inspirada no faraó homónimo e no antigo Egito, a mudar-se para uma nova casa. Fica no Bonfim.
Uma lista elaborada pela Global Finance, revista financeira americana, que todos os anos compila os país mais abastados do mundo com base em variáveis que ultrapassam a mera noção do PIB.
Ao contrário do que se possa pensar, o futuro não está nos criadores de conteúdo, cirurgiões ou advogados. Muito pelo contrário.
Com um nível de vida tão acessível, é impossível resistir a estes paraísos.
Fica numa das zonas mais prestigiadas de Los Angeles, no bairro de Bel Air, e estará em leilão entre 28 de fevereiro e 2 de março.