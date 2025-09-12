A moda dos vinis e outros gadgets exclusivos

Air Force III Premium S

É quase imediato relacionar o nome “Air Force One” com o avião dos presidentes norte-americanos mas, neste caso, a única relação poderá ser a qualidade e exclusividade. Esta já é a versão III (começou pela One) numa altura em que o vinil regressou e, entre as inúmeras versões no mercado, a Techdas, marca própria da Stella, arrasou a concorrência. A distribuidora japonesa lançou o gira-discos Air Force III Premium S que se posiciona como uma das máquinas mais exclusivas do mundo. As características são inúmeras e passam, entre outras, pelo desempenho sonoro e isolamento contra vibrações. O prato é em bronze fundido e polido na superfície com uma estrutura sólida, pesada, que juntamente com o resto da unidade é superior a 50 quilos. O chassis é feito de alumínio sólido, superfície anodizada em preto e polida, a estética sofisticada com tecnologia de rolamento pneumático. €46.900

Air Force III Premium S Foto: DR

Prince O3 Legacy 120

Para os principiantes ou jogadores ocasionais, a Prince lançou a O3 Legacy 120, que define como tendo “conforto absoluto aliado à máxima potência”. A marca refere um desempenho e uma estética de alta qualidade, repletos de tecnologia, incluindo a Textreme (uma fina camada de carbono que melhora a sensação e a estabilidade). A cabeça com grandes dimensões proporciona uma boa margem de erro, o que significa que o desempenho é elevado mesmo quando o contacto não é perfeito. O comprimento é ligeiramente maior do que as marcas concorrentes para um impulso extra. É destinada a iniciados, mas também para jogadores seniores que procuram recuperar o ritmo. O sistema anti-torque inclui um polímero sintético, Zylon, que melhora a estabilidade sem comprometer a manobrabilidade. A tecnologia exclusiva permite que as cordas absorvam e transfiram mais energia para a bola. €269

Prince O3 Legacy 120 Foto: DR

Prodrive Racing Simulator

Chamam-lhe o simulador de corridas mais bonito do mundo. O aparelho da Prodrive proporciona experiências de corridas autênticas e resulta de uma herança de quatro décadas da relação da marca com o automobilismo. Da autoria de um dos designers de automóveis conhecidos, Ian Callum, este simulador idealizado por David Richards, transformou-se numa peça de mobiliário com 16 camadas de madeira moldadas a vapor revestidas por laca de alto brilho. O cockpit monocoque flutuante em fibra de carbono é fabricado pela construtora britânica de iates Pendennis e revestido a couro que pode ser personalizado. A marca, que entregou o som à Bang & Olufsen, quis criar um ambiente que lembra um carro de corridas moderno onde os elementos se combinam, desde a caixa de pedais ajustável ao volante, do ecrã curvo ao sistema informático personalizado. €56.600

Prodrive Racing Simulator Foto: DR

Mezmopen

Poderia dizer-se que esta caneta é ideal para quem segurava e roía as canetas Bic. Agora a ideia é ter uma ferramenta de escrita projetada para a quebrar, para separar e reencaixar numa espécie de movimento satisfatório. A marca explica que a caneta é ergonómica e equilibrada com um desempenho suave e fiável. Cabe no bolso, feita para durar, fabricada em alumínio aeroespacial ou titânio de grau 5 com acabamentos anodizados. A caneta anti-stress “infinitamente quebrável” utiliza ímanes potentes com um sistema de abertura e fecho. A Mezmopen descreve a escrita como uma experiência. Cada unidade vem com uma ponta magnética especial numa estrutura em aço inoxidável polido, espelhado, equipada com uma recarga de tinta pressurizada Schmidt MegaLine 620M, compatível com todas as recargas do tipo D1 disponíveis em lojas de todo o mundo. €238

Mezmopen Foto: DR

Hariana Tech Smart Ultimate

Depois dos telefones, televisões e outros aparelhos, é a vez das camas smart, apresentadas como uma peça de mobiliário com funcionalidades de alta tecnologia. A ideia é ter uma cama inteligente que serve para dormir, mas com uma série de recursos, funções e comodidades, tais como altifalantes embutidos, purificador de ar, iluminação integrada, cadeira de massagem ou portas de carregamento de telefones e computadores. Esta peça de mobiliário combina cama, cadeira, sofá, secretária e espaço de arrumação. A cadeira de massagem tem oito modos de funcionamento e um modo reclinável para quando se estiver a ver televisão. A secretária integrada ajusta-se para uma posição ergonómica para trabalhar no computador portátil. Entre outros recursos de alta tecnologia, estão instalados altifalantes bluetooth, lâmpada de leitura, e estação de carregamento integrada. €2.385