L’AND Vineyards recebe expedição eno-gastronómica da Quinta do Monte d’Oiro

É difícil imaginar uma experiência de luxo sem três coisas essenciais: boa comida, bons vinhos e bom alojamento. A que o Monte d'Oiro, reputada quinta em Alenquer focada nos vinhos, e o L'AND & Vineyards, a 40 minutos de Évora, prepararam para dia 22 de fevereiro divide-se em dois momentos: uma masterclass e prova exclusiva de vinhos raros e um almoço eno-gastronómico no restaurante MAPA, em que os vinhos da Quinta do Monte d‘Oiro e a gastronomia do Chef David Jesus são os anfitriões.

Vinho de Quinta do Monte d’Oiro. Foto: DR

A estas duas experiências pode juntar-se uma estadia numa das suites do hotel, membro da Relais & Châteaux, porque depois de um programa tão intenso como este, só faz sentido ficar a descansar no local. A masterclass, limitada a 10 lugares, tem início às 12h e "consiste numa prova horizontal com uma seleção única de vinhos de colheita 2011 (ano da inauguração do hotel) a mostrar não só a identidade do terroir da quinta, mas também a diversidade de perfis com base nas diferentes castas/parcelas plantadas" explica a agência em comunicado. "A prova, guiada por Francisco Bento dos Santos, é feita de rótulos exclusivos e especiais, não disponíveis no mercado".

A experiência será focada no enoturismo. Foto: DR

Depois, pelas 13h30, há um cocktail de boas-vindas e um almoço eno-gastronómico no MAPA com um menu de degustação criado por David Jesus, acompanhado pela harmonização de vinhos Quinta do Monte d’Oiro. "O menu começa com atum dos Açores, marinada asiática, pickles de algas e tempura, acompanhado pelo vinho Quinta do Monte d’Oiro Arinto 2021 (Single Vineyard, Limited Edition), seguido do carabineiro do Algarve, feijão branco, pezinhos e cantarelos, aliado ao rótulo Quinta do Monte d’Oiro Reserva Branco 2022" lê-se no programa. "Segue-se o primeiro prato de carne, um leitão crocante, tempero de espeto, beringela fumada e alface grelhada, casado com o Quinta do Monte d’Oiro Touriga Nacional 2021 (Single Vineyard, Limited Edition)"; e ainda um segundo, "o novilho alentejano, trompetas, cebolinhas e trufa preta, juntamente com o Quinta do Monte d’Oiro Reserva Tinto 2021. Como momento doce, a clássica bebinca, café, rum e, por fim, a encharcada, amêndoa e citrinos."

O evento desdobra-se em três possibilidades, consoante os gostos e disponibilidades de cada um, sendo o almoço o ponto comum e pode ser associado à masterclass, a uma estadia de 1 ou 2 noites no hotel, ou aos dois.

I - EXPEDIÇÃO SALTEADORES. Masterclass exclusiva (lugares limitados a 10 pessoas) e almoço Eno-Gastronómico no restaurante MAPA. €255 por pessoa.

II - EXPEDIÇÃO ALMOÇO ENO-GASTRONÓMICO. Almoço Eno-Gastronómico no restaurante MAPA, sem masterclass (máximo de 30/35 lugares, que incluem os 10 participantes na Masterclass). €185 por pessoa.

III - EXPEDIÇÃO COM ALOJAMENTO. Associado a uma das anteriores opções (I ou II): 1 noite + Expedição - 15% redução no alojamento 2 noites + expedição - 35% de redução no alojamento.