Messi teria sempre Paris

O braço direito, coberto de tatuagens religiosas, no ar, um aceno aos milhares de fãs, uma t-shirt branca onde se lê "Ici c’est Paris" e um sorriso a contrastar com as lágrimas da véspera. Foi esta a primeira imagem conhecida da mais surpreendente transferência do século XXI, a mudança de Lionel Messi do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain. Horas depois, está consumado: o craque argentino foi já apresentado como reforço para dois anos do PSG, onde jogará com a camisola 30 e levará para casa 35 milhões de euros por época.

Se há um ano era expectável que Messi saísse da Catalunha – o próprio jogador admitiu inúmeras vezes desejar a mudança – para prosseguir a carreira noutras paragens, em 2021, nada previa que os culés deixassem escapar o melhor jogador da história do futebol. Para um dos maiores rivais europeus da atualidade e a custo zero, colocando um ponto final numa ligação de 21 anos.

Lionel Messi aterrou em Barcelona em 2001, aos 13 anos, pela mão do scout Carles Rexach, antigo jogador e técnico dos catalães. Nascido em Rosário a 24 de junho de 1987, filho de Jorge Messi e Celia Cuccittini, Messi iniciou o percurso aos 9 anos nas camadas jovens do Newell’s Old Boys, antes de se mudar para a cidade condal. De corpo franzino e com problemas de crescimento – o FC Barcelona suportou os tratamentos hormonais do pequeno Lionel, que o fizeram crescer até 1,70 cm – Messi deu nas vistas imediatamente pelas qualidades que ainda hoje, exponenciadas, demonstra em campo. Visão de jogo sem par, um dribble incomparável e a capacidade de marcar golos nas situações e posições mais inusitadas. Um número 10 que joga tanto a playmaker como extremo, a ponta-de-lança ou como falso 9.

Messi celebra após marcar golo durante o jogo com RC Celta de Vigo, no estádio Camp Nou. Foto: Getty Images

É precisamente a reinvenção por Guardiola do papel de falso 9, atribuído a Messi, que, a 2 de maio de 2009, mudaria para sempre a evolução do futebol moderno. Recontada no documentário Take the Ball, Pass the Ball e em inúmeras entrevistas, a lenda reza que o então treinador do Barcelona Pep Guardiola terá chamado Messi ao seu escritório. Guardiola havia visionado horas de jogos do Real Madrid e descobrira um espaço por aproveitar entre as linhas dos médios e defesas dos ‘blancos’. No dia seguinte, em pleno estádio do Real Madrid, Messi haveria de descer no terreno, deixando de ser um avançado puro, para aproveitar esse espaço mais recuado e transportar a bola para a frente de ataque. Estava criado o papel de falso 9. O resultado foi um esmagador 2-6 para o Barça, com Lionel a marcar dois golos e Xavi a ser autor de três assistências.

A biografia de Messi está intimamente ligada aos anos do tiki-taka, do futebol jogado ao ritmo de um relógio de cuco, da irrepetível dupla de criativos Xavi e Iniesta, do capitão Puyol, com Piqué e Busquets a despontarem na equipa. Na época seguinte, dando início à maior rivalidade de sempre, o Real Madrid traria Cristiano Ronaldo para a capital espanhola, e, em 2010/11, já em desespero de causa, José Mourinho, cuja estreia no clássico se saldou numa derrota por 5-0, sem que Ronaldo fosse suficiente para tirar as pilhas ao relógio barcelonista.

A "história linda", como disse o próprio Messi na conferência de imprensa de despedida do Camp Nou, do Barcelona chegaria a um abrupto fim com a partida de Guardiola e a saída para a reforma dos cérebros da equipa, Xavi e Iniesta. Aos poucos, e depois do sucesso relativo do trio de ataque composto por Messi, Neymar e Suárez e a conquista da sua última Liga dos Campeões em 2014/15, o clube entrou numa fase de loucura financeira, precipitada pela saída de Neymar, em 2017, também para o Paris Saint-Germain, por 222 milhões de euros.

A palavra-chave para a saída de Messi do Barça: "dinheiro." Na época 2021/22, o FC Barcelona atravessa uma crise financeira sem igual. Com os gastos com o plantel em 95% do total de receitas, os catalães não respeitam a regra de fair play financeiro da liga espanhola, cujo limite é de 70%.

Messi com Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, durante a conferência do clube. Foto: @psg

Em julho, a tentativa de renovação com Messi obrigou a uma operação de engenharia financeira, um derradeiro canto do cisne, com o argentino a aceitar uma redução salarial de 50%, que não foi suficiente para manter o clube à tona.

O conto de fadas de Messi prova que mesmo a mais romântica história deste desporto, em anos recentes, sucumbe perante os ditames das finanças. Com clubes como Manchester City ou PSG detidos por milionários com plafond inesgotável, os clubes tradicionais, geridos como associações populares e não como caprichos privados de países do Médio Oriente, tendem a definhar. A última esperança do Barcelona reside na pouco provável criação da Superliga europeia, um sonho da elite do futebol continental. E é aqui que reside a resposta para o enigma. Em julho, a La Liga negociou por 2,7 mil milhões de euros a alienação de parte dos direitos de transmissão televisiva a um fundo financeiro do Luxemburgo, a 50 anos. Tal como o Real Madrid, o Barcelona rejeitou uma proposta cujo encaixe financeiro permitiria a continuidade de Messi na equipa em nome do salto no desconhecido que é a Superliga Europeia.

E assim, aos 34 anos, com seis bolas de ouro na vitrine, quatro Ligas dos Campeões e dez títulos de campeão de Espanha, entre muitos outros, no currículo, Lionel Andrés Messi Cuccittini é agora a estrela maior do clube detido pelo emir do Qatar. Qualquer que fosse o destino, ‘La Pulga’ continuaria a ser o melhor de sempre. Com esta mudança, ganha o PSG, que sonha agora com a conquista da champions, e perde um Barcelona desportivamente e financeiramente falido. Já Messi continua, a léguas da concorrência, a ser o mais excitante futebolista desde a invenção do jogo na Inglaterra Vitoriana.