Este é o voo mais curto do mundo

53 segundos. É este o tempo que, em condições favoráveis, o voo mais curto do mundo demora a percorrer. Mais precisamente, é o serviço aéreo regular que cobre 2,7km em menos tempo do que a maioria dos aviões de passageiros leva para atingir a altitude de cruzeiro, segundo os recordes mundiais do Guiness.

Referimo-nos à viagem que liga a ilha de Westray, no norte do arquipélago escocês de Orkney, a uma ilha ainda mais remota, a de Papa Westray. O avião levanta voo duas a três vezes ao dia durante todo o ano e é um transporte essencial para os cerca de 80 habitantes de Papa Westray, seja para serviços médicos ou viagens sociais. No verão, a maior parte dos passageiros são turistas ou entusiastas de história e de vida selvagem.

Mapa das ilhas de Orkney Foto: orkneyferries.co.uk

Contudo, se quiser apreciar verdadeiramente o esplendor do Britten Norman BN-2 Islander da companhia Loganair, tem de embarcar primeiro no aeroporto de Kirkwall, a capital da ilha principal do arquipélago das Ilhas Órcades. O interior minúsculo do avião deixa espaço apenas para o piloto e para alguns passageiros, um pouco encolhidos nas quatro filas. Segue-se uma viagem de 15 minutos até ao aeroporto de Westray, um posto ventoso com um pequeno edifício e uma pista de aterragem de gravilha. Depois de aterrar, há uma breve pausa para permitir a entrada de últimos passageiros, e lá vamos nós para Papa Westray.

Mesmo quando as condições meteorológicas não são as melhores, devido à direção do vento, o cronómetro ronda os 3 minutos, nem dá para uma sesta. À primeira vista, a ilha nua de árvores parece deserta, mas tem os seus encantos, afirmam os seus habitantes.