Mergulhos e a cidade: uma piscina com vista sobre Lisboa

Em Picoas, existe um pequeno refúgio para quem não faz questão de pisar os longos areais na praia. A pensar nos tórridos dias de calor, o Lumen hotel regressa com o pacote "BreakPool". Pelo segundo ano consecutivo, a piscina vermelha do terraço do espaço, abre ao público, numa proposta de tempos livres desenhada para todos, mesmo os visitantes que não se encontram alojados no hotel.

Pelo segundo ano consecutivo, a piscina vermelha do terraço do espaço, abre ao público, numa proposta desenhada para todos Foto: DR

Aberto diariamente entre as 8h e 14h, o espaço foi idealizado para receber até 10 pessoas, garantindo a calma e serenidade desejada. Além da piscina, os visitantes também terão oportunidade de degustar um pequeno almoço al fresco, que inclui uma bebida fresca (sumo natural ou detox), uma opção de padaria (sandes, torrada, tosta ou bruscheta do dia) e uma bebida quente, que tem como opções café, galão ou chá.

O espaço está idealizado para receber até 10 pessoas, garantindo a calma e serenidade desejada Foto: DR

Com o custo de €25 por pessoa, este pacote sazonal estende-se até 30 de setembro. É necessária reserva, que deve feita através do email info@restauranteclorofila.pt.