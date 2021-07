Há apenas um planeta na galáxia que poderá ser como a Terra, dizem os cientistas

O conhecimento sobre a ciência está em constante evolução e é sempre desafiante acompanhar asde temas tão complexos como a continuidade da. No ano passado, um artigo científico informava que existiam 300 milhões de planetas na nossa galáxia "potencialmente habitáveis" pelo ser humano. Mas as novas pesquisas publicadas pela Royal Astronomical Society, em Londres, trazem novos dados queessas informações. Até hoje, sabe-se que os astrónomos descobriram 4.422 exoplanetas, mas apenas alguns são considerados como, avança a Forbes americana.Sugerindo que as condições da Terra em planetas potencialmente habitáveis podem ser muito mais raras do que se pensava anteriormente, esta nova análise sobre exoplanetas conhecidos centra-se na"Dado que a fotossíntese tem sido fundamental para permitir biosferas complexas como as encontradas na Terra, para um exoplaneta ser potencialmente habitável significa, portanto, que teria de desenvolver uma atmosfera baseada em oxigénio", explica a Forbes.No entanto, a fotossíntese requer. Apenas exoplanetas que estejam à- não demasiado quentes, não demasiado frios - contam aom água na sua superfície. De acordo com a investigação, dentro dos exoplanetas rochosos e potencialmente habitáveis conhecidos,para sustentar uma biosfera semelhante à Terra, alimentada pela fotossíntese, à exceção de um.O estudo, que avaliou a quantidade de(luz solar) que cada promissor exoplaneta recebe da sua estrela, revelou que existeque sede receber luz solar suficiente paraestá a cerca de metade da distância da sua estrela que a Terra está do Sol. Leva 112 dias a orbitar a estrela Kepler-442. A sua existência foi anunciada em 2015, tendo sido descoberta pelo Telescópio Espacial Kepler em trânsito pela sua estrela mãe.