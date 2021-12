Praia do filme com Leonardo DiCaprio reabre ao turismo... após 3 anos encerrada

Areia branca, águas cristalinas, abundante vida marinha. Era assim a paisagem da praia de Maya Bay, da ilha tailandesa de Koh Phi Phi Leh. Isto até às gravações do filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, no seu areal. Desde a estreia da obra cinemática, em 2000, que Maya Bay foi inundada por turistas oriundos dos quatro cantos do mundo.

Maya Bay, 2013 Foto: Getty Images

Falésias em Maya Bay, 2013 Foto: Getty Images

O sucesso foi tanto que a praia chegou a ter 5 mil turista por dia em 2018, de acordo com o site da CNN. Após quase duas décadas de turismo em massa, e sobre a pressão de grupos ambientalistas, o governo tailandês ordenou o encerramento da baía numa tentativa de salvar o ecossistema marinho gravemente degradado, nomeadamente os recifes de corais.

Maya Bay, 2018 Foto: Getty Images

Maya Bay, 2018 Foto: Getty Images

Agora, e a propósito da reabertura das fronteiras do país, também Maya Bay "reabre" os seus areais a partir de 1 de janeiro de 2022, segundo um comunicado do Parques Nacionais da Tailândia. Porém, com restrições, sendo uma delas a proibição de barcos na baía. Para tal, foi construído um deque na parte de trás da ilha, com lugar para apenas oito barcos. Além disso, estes só poderão permanecer atracados durante uma hora, com um máximo de 300 turistas de cada vez.