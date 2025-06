Burel Mountain Hotels convidam à transumância

Uma experiência guiada pela sabedoria dos pastores, ao ritmo dos rebanhos. A proposta é da Casa das Penhas Douradas e da Casa de São Lourenço que, a 28 e 29 de junho, promovem duas noites de estadia que permitem aos hóspedes testemunhar a transumância, acompanhando os pastores e os seus rebanhos pelas veredas da Serra da Estrela.

O programa dá a conhecer o contexto histórico-cultural da prática milenar Foto: Luís Palma

O programa começa a 28 de manhã junto dos pastores, enquanto deslocam os seus rebanhos rumo às zonas mais altas e frescas da serra, com almoço comunitário incluído a meio caminho.

A transumância continua a ser praticada hoje Foto: Miguel Rainha

A tarde faz-se acompanhar por atividades musicais, um cancioneiro folclórico ligado à área da pastorícia, e roteiros selecionados com o intuito de dar a conhecer o contexto histórico-cultural da prática milenar da transumância, que permite aos pastores aproveitar os recursos naturais ao longo do ano de forma sustentável, garantindo a alimentação do gado. Embora em menor escala, continua a ser praticada nos dias de hoje por alguns pastores, valorizada como património cultural imaterial.

A Casa das Penhas Douradas tem uma piscina coberta

No programa estão duas noites com pequeno-almoço e lanche incluídos, jantar para duas pessoas, uma merenda a meio da manhã na aldeia da Póvoa Velha, o tal almoço comunitário com os pastores, acesso à piscina e ao spa. Está disponível nos Burel Mountain Hotels: na Casa das Penhas Douradas (a partir de €670 para duas pessoas) e na Casa de São Lourenço (a partir de €940). As reservas podem ser feitas através dos emails booking@casadaspenhasdouradas.pt e booking@casadesaolourenco.pt, ou dos telefones 275 981 045 e 275 249 730.