O que vai o rei Carlos III herdar de Isabel II?

O rei Carlos III não vai ter de pagar imposto sucessório após ter herdado a fortuna da mãe, Isabel II. Pode parecer insólito, mas este foi um acordo feito pelos membros da família real com o governo britânico há quase 30 anos, era então primeiro-ministro John Major. Ficou assim definido que todos os bens e ativos de um rei ou rainha passam para a posse do sucessor sem qualquer custo. Na altura, Major alertou para "o perigo dos bens da monarquia serem fatiados por impostos ao longo de gerações, mudando assim a natureza da instituição de uma maneira que poucas pessoas neste país iriam aceitar".

Entre outros, Carlos III ficou agora com uma das maiores fontes de lucro da monarquia britânica: o Ducado de Lancaster, cujas propriedades rurais se localizam entre Inglaterra e o País de Gales, ocupando cerca de 18 mil hectares. Entre as propriedades estão terras para fins "comerciais, agrícolas e residenciais", como se pode ler no site oficial do próprio ducado. A maior parte dos terrenos fica em Lancashire, Yorkshire, Cheshire, Staffordshire e Lincolnshire.



Tesouro da Coroa (o Crown Estate). Isto inclui bens em zonas centrais da capital britânica (como St. James e Regent Street, em West End) e terrenos rurais, que vão de Southampton até Newcastle.

O solo oceânico e as zonas costeiras de uma parte de Inglaterra, País de G



Da fortuna pessoal da rainha faziam ainda parte as propriedades de Norfolk e Balmoral em Aberdeenshire, na Escócia (onde faleceu) e um estábulo de cavalos de corrida, avança o The Guardian. A coleção de selos reais, com início em 1840, está avaliada em 100 milhões de libras.

O jornal britânico The Guardian revelou em julho deste ano que ao tornar os testamentos privados, os Windsors conseguiram ocultar do público vários bens como joias, propriedades e dinheiro, e como estes são distribuídos. No entanto, segundo a Forbes espanhola, Carlos III é agora detentor de 500 milhões de dólares em ativos pessoais.