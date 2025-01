Bar portuense celebra o bacalhau com novo menu de tapas

Será difícil encontrar um português que nunca tenha ouvido dizer que há mil e uma maneiras de preparar bacalhau. Por acreditar que estas nunca sobram, a equipa do Exmo. Bar - parte do Exmo. Hotel by Olivia, na Ribeira do Porto - resolveu inventar mais umas quantas. Nasceu assim o "The Cod", uma seleção de pratos em que brilha aquele que é um dos mais típicos ingredientes da gastronomia nacional. Ricos em sabor e texturas, são ideais tanto para quem procura uma refeição leve, como para os que querem petiscar com amigos.

"O nosso novo menu de tapas celebra a rica herança da cozinha portuguesa através do versátil e adorado ingrediente dos portugueses, o bacalhau. Cada prato foi cuidadosamente preparado para garantir que quem nos visita experimenta a essência de Portugal e encontra uma opção para acompanhar um bom copo de vinho", explicou Rita Cruz, diretora comercial e de marketing da Olivia Singular Houses.

Vista exterior Foto: DR

Da estaladiça bruschetta (€8), finalizada com um toque de azeite, à fresca salada (€8), que conquista com pedaços tenros de bacalhau e grão, há muito para provar. Os tacos portugueses (€10) e o burrito (€9), que aliam os sabores tradicionais às receitas típicas do México, destacam-se entre as propostas mais arrojadas.

A omelete (€8), os incontornáveis bolinhos (€7/4 unid.), que pode e deve mergulhar no molho de salsa que os acompanham, e a quiche Olívia (€8) - une o bacalhau às azeitonas - ajudam a completar o menu, do qual constam apenas duas hipóteses sem o peixe. São elas a quiche vegetariana (€5) e o guacamole com nachos (€7). A carta de vinhos também foi renovada, pelo que agora há referências de quase todas as regiões do país disponíveis.

Para uma experiência completa, o Exmo. Bar disponibiliza ainda o menu "Top 3", que permite provar as harmonizações mais votadas pelos jornalistas presentes na apresentação do "The Cod". A bruschetta, os bolinhos e a quiche Olívia casam, respetivamente, com um copo de vinho Evidência (Dão), Pousio (Alentejo) e Terras de Madre D’Água (Dão). Cada par fica por €15. Todas estas novidades vêm aumentar a oferta do bar, que já servia tábuas de queijos e charcutarias.

Exmo. Hotel: um quatro estrelas cheio de história

Foi em 2023 que a Olivia Singular Houses, um grupo de boutique hotéis e guesthouses de charme tipicamente portugueses, abriu o Exmo. Hotel. O espaço, que logo no ano de inauguração recebeu da Condé Nast Traveller o título de melhor hotel com detalhes originais na cidade do Porto, está localizado junto às margens do rio Douro, num edifício histórico que remonta ao século XIV. Este faz parte do conjunto arquitetónico da primitiva alfândega e da Casa da Moeda do Porto, que inclui a casa do Infante D. Henrique, logo ao lado.

"Mais do que uma boa localização - que também temos e é um dos nossos maiores atrativos -, os turistas procuram estar em espaços com história e que lhes transmitam o melhor da cultura portuguesa. E é precisamente isso que a marca Olívia garante, tanto nas propriedades como no acolhimento, no conforto e, recentemente, na gastronomia", contou à Must Rita Cruz. Com isto em mente, a restauração de que o edifício foi alvo antes da abertura focou-se em conservar os vestígios do passado que o tornam único, ao mesmo tempo que lhe dava um ar de leveza e sofisticação.

Assim, às fortes paredes de pedra do século XIV, visíveis na entrada - numa sala que funciona como bar, receção e átrio -, na galeria com biblioteca do piso inferior e nos quartos, juntou-se um design moderno, de estilo industrial. Entre as peculiaridades mais curiosas da propriedade, Rita destacou uma inscrição do arquiteto João Anes Melacho, mestre da obra da Alfândega Velha, realizada por volta de 1325. Encontra-a no que seria o ângulo noroeste do torreão de cima do complexo edificado da antiga alfândega, construída por ordem do rei D. Afonso IV.

Ao todo, o Exmo. Hotel possui 16 quartos, que se dividem por nove categorias. Acolhedores e modernos, dotados de uma decoração minimalista e camas altas e confortáveis, conquistam, sobretudo, pelas vistas deslumbrantes sobre a praça do Infante D. Henrique ou do rio Douro.