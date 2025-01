Apartamento de 2 milhões recebe exposição de artistas

A ideia partiu de Lúcia Fragoso, agente imobiliária no setor de luxo: reunir um grupo restrito de artistas, nacionais e internacionais, para expôr as suas criações e ideias num apartamento na rua das Flores, em Lisboa, em pleno Chiado, a 8 de fevereiro, sábado. "Conheça os Artistas e Viva com Arte no Chiado" é o primeiro dos eventos que a Team Leader e Consultora Imobiliária de Luxo na The Agency Portugal (especializada em Lisboa, Cascais, Sintra e Setúbal) imaginou para mostrar alguns dos apartamentos da The Agency, exclusivo a 50 participantes que se interessem pela área que cruza a arte com o mercado imobiliário em Portugal.

Apartamento recebe evento de arte. Foto: The Agency

"Um evento que irá explorar diversas abordagens artísticas e descobrir as histórias e emoções por detrás do artista, de um percurso artístico ou de uma obra de arte. Será uma tarde que promete estimular a criatividade e oferecer momentos únicos de partilha, inspiração e conexão" explica, em comunicado. "Para os amantes da arte é uma oportunidade de conhecerem o artista, para além das suas criações, e descobrirem um pouco mais sobre criatividade e inspiração."

Imóvel de luxo fica no Chiado. Foto: The Agency

Uma das casas de banho. Foto: The Agency

Nesta primeira mostra marcam presença os artistas Anna Rolskaya, Catarina Mendes, Diogo Muñoz, Francisca Sandman, e J Randy, entre as 14h e as 18h, disponíveis também para conversar com os convidados, numa tarde de convívio, networking e aperitivos.

Os interiores. Foto: The Agency

A cozinha. Foto: The Agency

Depois, claro, tudo isto se desenrola de modo a mostrar o potencial deste local. "Na histórica Rua das Flores, no Chiado encontramos um apartamento muito peculiar e original. Esta casa permite desfrutar de várias divisões para uso pessoal e privado aliando também uma ampla divisão com acesso independente ao exterior" explica a agente. "Este apartamento é uma peça única pela sua configuração "fora da caixa" e charme da época. Para quem manifestar interesse e uma vez que o apartamento está à venda será possível, no momento de convívio, visitar a totalidade dos diferentes espaços e terraços."

O jardim. Foto: The Agency

A casa em si é um duplex à venda por €1,980,000, com três quartos, três casas de banho, um jardim com pátio e outras divisões de charme, que conserva detalhes ligados à cultura portuguesa como os azulejos ou as madeiras trabalhadas. O apartamento em si é, portanto, uma mostra viva da arte e do bom gosto português na decoração.